Messi gewinnt Ballon d'Or vor Lewandowski - Putellas bei den Frauen ausgezeichnet

Der große Star von Paris Saint-Germain gewann vor Robert Lewandowski. Messi, der im Sommer Argentinien erstmals seit 28 Jahren zum Gewinn der Copa America geführt hatte, erhielt den Goldenen Ball bereits zum siebten Mal in seiner Karriere und richtete aufmunternde Worte an Lewanbdowski: "Es ist eine Ehre, mit Dir hier zu sein. Du hast Rekorde gebrochen und hättest es auch verdient gehabt, den Ballon d'Or zu gewinnen." Lewandowski durfte zuvor trotzdem noch auf die Bühne und wurde in einer neu eingeführten Auszeichnung als bester Torschütze des Jahres geehrt, was aber eher eine Art Trostpreis war. "Ich bin stolz hier zu sein und stolz auf diese Trophäe ", sagte Lewandowski.

Starke Bilanzen reichen Lewandowski nicht zum ersehnten Preis

Damit bleibt Lewandowski die begehrte Trophäe weiter verwehrt. Dabei hatte der 33-Jährige nach der Triple-Saison 2020 auch in diesem Jahr wieder Bestmarken aufgestellt. So übertraf Lewandowski in der Bundesliga den als ewig geltenden Torrekord von Gerd Müller mit 41 Treffern. In der laufenden Spielzeit steht der Pole schon wieder bei 25 Treffern in 20 Pflichtspielen für den FC Bayern.

Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn schwärmte von "Superlativen", von einem "Rekord für die Ewigkeit" und schlicht vom "besten Stürmer der Welt". Sollte der Pole diesen ehrwürdigen Preis nicht erhalten, wäre er "zutiefst enttäuscht", meinte Kahn. Der erhoffte Preis ging aber an Messi.

Ronaldo nur auf dem sechsten Platz und im Streit mit den Organisatoren

Auf den weiteren Plätzen folgten Jorginho (Chelsea/3.), Karim Benzema (Real Madrid/4.), N'Golo Kanté (Chelsea/5.), Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United/6.), Mohamed Salah (Liverpool/7.), Kevin De Bruyne (Manchester City/8.), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/9.) und Gianluigi Donnarumma (AC Mailand/Paris Saint-Germain/10.).

Ronaldo kritisierte einen Mitorganisator der Auszeichnung. "Pascal Ferré hat gelogen, er hat meinen Namen benutzt, um für sich selbst zu werben und für die Zeitung, für die er arbeitet" , schrieb Ronaldo auf Instagram. Damit ging er auf Äußerungen des Chefredakteurs von "France Football" ein, der behauptet hatte, dass Ronaldos größtes Ziel sei, seine Karriere mit mehr Goldenen Bällen als sein Dauerrivale Lionel Messi zu beenden.

Der Portugiese hat in seiner Karriere fünfmal die Auszeichnung gewonnen, Messi nun siebenmal. Ronaldo war bei der Gala nicht vor Ort.

Die Trophäe ging seit 2008 bis auf eine Ausnahme immer an Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi - 2018 gewann Luka Modric. 2020 wurde der Ballon d'Or aufgrund der Pandemie nicht verliehen.