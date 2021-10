Frauen-EM: Anspruchsvolle Gruppe für Deutschland

Vize-Europameister Dänemark, Spanien und Finnland heißen die Gruppengegner der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft bei der EURO 2022. Das ergab die Auslosung in Manchester. Das Turnier findet vom 6. bis 31. Juli kommenden Jahres in England statt.

Deutscher Auftakt gegen Vize-Europameister

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg spielt zunächst in der Gruppe B am 8. Juli in Milton Keynes gegen Dänemark. Gegen die Däninnen war das DFB -Team bei der EM 2017 im Viertelfinale ausgeschieden. Danach geht es am 12. Juli in Brentford gegen Spanien und am 16. Juli wieder in Milton Keynes gegen Finnland. Die in Topf 1 ebenso wie die Gastgeberinnen, Titelverteidiger Niederlande und Frankreich gesetzte DFB-Auswahl entging damit in der Gruppe dem Olympia-Silbermedaillengewinner von Tokio: Gegen Schweden hatte sie im WM -Viertelfinale 2019 in Frankreich mit 1:2 verloren.

Voss-Tecklenburg: "Tolle Herausforderungen"

"Das ist eine schwere Gruppe, das muss man wirklich sagen" , sagte Bundestrainerin Voss-Tecklenburg: "Es vielleicht auch gut so, wenn man gleich im Turnier sein muss und gleich Gas geben muss. Wir haben mit diesen Gegnern tolle Herausforderungen vor uns." Dänemark mit der Star-Stürmerin Pernille Harder vom FC Chelsea sei "auf einem super Weg" , Spanien schätzt Voss-Tecklenburg als "fußballerisch tolle Mannschaft" . Finnland sei in der Gruppe "ein bisschen die unbekannte Mannschaft, aber mit einer guten Mentalität" .

In der Gruppe A spielen England, Norwegen, Österreich und Nordirland, in der Gruppe C die Niederlande, Schweden, Russland und die Schweiz. In der Gruppe D treffen Frankreich, Italien, Belgien und Island aufeinander. Das Eröffnungsspiel zwischen England und Österreich steigt in Old Trafford in Manchester.

Turnier um ein Jahr verlegt

Die EM im Frauenfußball war eigentlich für den Sommer 2021 geplant. Zu Beginn der Coronakrise wurde jedoch die EM der Männer um ein Jahr aus dem Jahr 2020 in den Sommer 2021 verlegt. Die UEFA verlegte auch das Frauen-Turnier um ein Jahr und argumentierte, dass dem Wettbewerb bei einer Kollision mit dem Männer-Turnier Aufmerksamkeit verloren gehe.

Der Modus: Vier Gruppen, dann Viertelfinale

Der Modus bei der EURO 2022 ist simpel: Vier Mannschaften spielen in jeder der vier Gruppen. Die beiden jeweils besten Teams erreichen das Viertelfinale, es folgen Halbfinale und Endspiel.

Die Stadien: Kapazitäten von 4.700 bis 89.000

England gegen Deutschland 2019 vor fast 80.000 Menschen

Die EURO 2022 wird in zehn Stadien ausgetragen. Die Kapazitäten schwanken bis zum Halbfinale zwischen 4.700 und 75.000. Das Finale findet in Wembley statt, dann könnten sogar bis zu 89.000 Fans dabei sein.