FIFA WM 2022 Turnierbaum - Kroatien erster Halbfinalist der WM in Katar Stand: 09.12.2022 18:56 Uhr

Die WM 2022 in Katar geht auf die Zielgerade: Mit Kroatien steht der erste Halbfinalist fest. Auf dem Weg zum Titel warten noch zahlreiche Fußball-Klassiker. Das sind mögliche Konstellationen und die brisantesten Duelle auf dem Weg zum WM-Titel.

Vize-Weltmeister Kroatien ist nach einem Sieg im Elfmeterschießen gegen Brasilien der erste Halbfinalteilnehmer der Fußball-WM 2022 in Katar. Argentinien gegen die Niederlande, England gegen Frankreich, Marokko gegen Portugal - das sind die weiteren Spiele im Viertelfinale der Fußball-WM 2022. Wer steht im Weg Richtung Titelgewinn? Wir stellen die Highlights der K.o.-Runde vor.

WM-Viertelfinale Niederlande gegen Argentinien

Im Viertelfinale kommt es zu einer Neuauflage des WM-Finales von 1978. Damals konnte sich Argentinien in der Verlängerung mit Toren von Mario Kempes und Daniel Bertoni durchsetzen. Diesmal werden wieder einmal alle Augen auf Lionel Messi gerichtet sein, der seine wohl letzte Chance auf den WM-Titel wahrnehmen möchte. Daran möchte ihn Niederlande-Trainer Louis van Gaal hindern. Sein Team gehörte in der Gruppenphase zu den souveränsten Mannschaften, ohne die ganz große Begeisterung hervorzurufen. Eine kontrollierte Offensive soll die Niederlande ins WM-Finale tragen.

FIFA WM 2022 Louis van Gaal - der späte Entertainer Bissig ist er auch, aber überwiegend locker bis witzig. Louis van Gaal ist der Trainer der Niederlande und ein guter Entertainer. Das zeigte er auch vor dem Viertelfinale gegen Argentinien. FIFA WM 2022 Am Ende einer langen Reise - Argentinien-Held Martínez Erst 2021 debütierte Emiliano Martínez für Argentinien. Nun ist er Stammkeeper der "Albiceleste" bei der WM. Dass der 30-Jährige das schaffen würde, war lange nicht abzusehen.

WM-Viertelfinale England gegen Frankreich

Auf der anderen Seite des Turnierbaums duellieren sich zwei europäische Top-Mannschaften. Beim Vergleich zwischen England und Frankreich wird einer der ganz großen Titelfavoriten aus dem Turnier fliegen. Die Statistik spricht gegen den Weltmeister: In bisher zwei WM-Spielen gewannen zwei Mal die Engländer (2:0 in der Gruppenphase 1966, 3:1 in der ersten Runde 1982).

FIFA WM 2022 Harry Kane - Englands Allesmacher in Weltmeister-Form England hat es mit einem deutlichen Erfolg gegen den Senegal ins WM-Viertelfinale geschafft. Verantwortlich dafür ist vor allem Harry Kane - wobei das vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist. FIFA WM 2022 Mbappé zaubert Frankreich gegen Polen ins WM-Viertelfinale Frankreich hat bei der WM in Katar das Viertelfinale erreicht und so den nächsten Schritt Richtung Titelverteidigung gemacht. Kylian Mbappé war gegen Polen mit seinen genialen Momenten der entscheidende Mann.

WM-Viertelfinale Marokko gegen Portugal

Marokko ist bislang die Überraschungsmannschaft der WM. Die letzte im Turnier verbliebene Nation aus Afrika steht zum ersten Mal in ihrer Geschichte in der Runde der letzten acht bei einer Weltmeisterschaft. Logisch, dass der Afrikameister von 1976 nun noch mehr will. Mit Spanien hat Marokko das erste Team von der iberischen Halbinsel bereits ausgeschaltet, nun kommt mit Portugal das nächste. Doch Portugal präsentierte sich im Achtelfinale gegen die Schweiz ohne Superstar Cristiano Ronaldo in Bestform. Einen Favoriten gibt's in diesem Vergleich nicht, Fußballfans freuen sich auf ein Duell auf Augenhöhe.

FIFA WM 2022 Marokko nach spanischem Elfer-Debakel im WM-Viertelfinale Marokko hat gegen Spanien die Sensation geschafft und zum ersten Mal ein Viertelfinale bei einer Fußball-Weltmeisterschaft erreicht. Torhüter Bono wurde im Elfmeterschießen zum Nationalhelden. FIFA WM 2022 Dreierpack! Ronaldo-Vertreter Gonçalo Ramos lässt Portugal jubeln Was für ein Wechsel, was für ein Triumph: Portugal trat im WM-Achtelfinale erstmals freiwillig ohne Cristiano Ronaldo an - und dessen Vertreter zerlegte die Schweiz fast im Alleingang.