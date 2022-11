FIFA WM 2022 Innenministerin Faeser unterstützt DFB-Team bei WM-Auftakt Stand: 21.11.2022 14:11 Uhr

Bundesinnenministerin Nancy Faeser will zum WM-Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft nach Katar fliegen. Das teilte eine Sprecherin des Ministeriums am Montag (21.11.2022) mit. Bis zuletzt hatte die SPD-Politikerin ihre Reise zur umstrittenen Weltmeisterschaft im Emirat offengelassen.

Grund dafür waren die homophoben Äußerungen des katarischer WM-Botschafters Khalid Salman in der ZDF-Dokumentation "Geheimsache Katar". Dort hatte der Ex-Nationalspielers des Wüstenstaats Homosexualität als "geistigen Schaden" bezeichnet. Die Empörung über Salmans Äußerungen war anschließend groß - auch bei Faeser.

Nun aber entschied sich die 52-Jährige, der Partie der Auswahl des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) am Mittwoch (23.11.2022, 14 Uhr, live im Ersten) gegen Japan im Khalifa International Stadium beizuwohnen.

Faeser will Dialog mit Katar-Regierung suchen

"Sie möchte die deutsche Mannschaft bei der WM unterstützen und daher das Auftaktspiel gegen Japan besuchen", teilte eine Sprecherin des Ministeriums am Montag in Berlin auf Anfrage mit. "Bundesinnenministerin und Sportministerin Nancy Faeser plant, im Anschluss an ihre Reise in die Türkei nach Katar weiterzureisen." Die Sprecherin betonte jedoch, dass sich diese Reisepläne noch ändern könnten, sollte kurzfristig etwas dagegen sprechen.

Gleichzeitig habe die Ministerin aber betont, dass sie den Dialog mit der katarischen Regierung zu Reformen in dem Emirat, insbesondere zur Verbesserung der Menschenrechtssituation, fortsetzen möchte. Die Planung des genauen Programms sei noch nicht abgeschlossen.

Innenministerin zu Besuch in der Türkei

Faeser reist am Montag (21.11.2022) für zwei Tage in die Türkei. Bei dem Besuch soll es insbesondere um Terrorismusbekämpfung und Migration gehen. Am vergangenen Wochenende hatte die Türkei kurdische Stellungen im Irak und in Syrien bombardiert.