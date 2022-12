FIFA WM 2022 Louis van Gaal - der späte Entertainer Stand: 08.12.2022 17:37 Uhr

Bissig ist er auch, aber überwiegend locker bis witzig. Louis van Gaal ist der Trainer der Niederlande und ein guter Entertainer. Das zeigte er auch vor dem Viertelfinale gegen Argentinien.

Ein leichter Tumult entsteht. Die Show mit Louis van Gaal beginnt gleich, aber die FIFA ist gnadenlos. " Es ist voll. Sorry ", sagt die Türsteherin des Weltverbandes am Eingang zum Pressekonferenzraum 2 in Doha. Der ist deutlich zu klein für den Andrang vor dem Viertelfinale der Niederlande gegen Argentinien, das am Freitag (09.12.2022, 20 Uhr, ab 18.50 Uhr live im Ersten und im Livestream bei sportschau.de) auch eine Show zu werden verspricht.

Der legitime Nachfolger von Rudi Carrell

Die Bühne ist bereitet für Louis van Gaal. Die Erwartungen sind hoch, vor allem in seiner Heimat, aber inzwischen auch in Deutschland, denn der Bondscoach ist zumindest für Fußballfans der legitime Nachfolger von Rudi Carrell. Die Qualitäten eines Entertainers hat der Trainer schon häufiger gezeigt, etwa auf dem Rathausbalkon in München, als er versprach, mit den Bayern " Üüürooopa " zu erobern und dazu tanzte.

Aber so konstant gut unterhaltend wie in den Turnierwochen von Katar ist er noch nie aufgefallen. Nach dem Achtelfinalsieg gegen die USA tanzt van Gaal zu "Waka Waka" von Shakira ins Mannschaftshotel und filmt dabei mit seinem Handy, seinem Spieler Denzel Dumfries drückt er bei einer anderen Pressekonferenz einen Schmatzer auf die Wange.

Scherze und eine neue Gelassenheit

Bei Memphis Depay würde van Gaal noch weiter gehen. Der Profi des FC Barcelona ist vor dem Spiel gegen Argentinien der Sidekick des Trainers, der mit einer steilen These von Angel Di María konfrontiert wird. Van Gaal sei der schlechteste Trainer in seiner Karriere gewesen. So etwas hätte mal die Gesichtszüge des Tulpen-Generals, wie ihn der deutsche Boulevard taufte, einfrieren lassen. Aber der Louis van Gaal der Neuzeit ist verschmust.

Da sei Di María einer der wenigen, die das behaupten, sagt er. Das sei schade, aber nicht zu ändern. Dann nimmt er Depay in den Arm, sagt, dass der ja wie Di María auch bei Manchester United unter ihm häufiger auf der Bank gesessen habe, " und heute küssen wir uns, auf den Mund ". Depay winkt ab, haut auf den Tisch und lacht.

Van Gaal hat seinen eigenen Kopf

Die Show ist gut, auch wenn van Gaal wieder die Elemente einstreut, für die er ebenso bekannt wie bei Journalisten gefürchtet ist. " Unsinnige Frage ", ätzt er und lässt den Kopf Richtung Tisch sinken. Eine andere Frage " beantworte ich nicht, weil sie sehr negativ ist ".

Die einzige Frage von einem deutschen Reporter bezieht sich auf den SMS-Austausch mit Bastian Schweinsteiger. " It‘s private, sorry ", fällt van Gaal kurz ins Englische, bevor er auf Holländisch sagt, dass ihm die Nachrichten des Sportschau-Experten helfen würden: " Ich lerne Dinge, die meine Scouts nicht herausgefunden haben ."

Schweinsteiger spielte bei Bayern und in Manchester unter Louis van Gaal, dem Entertainer, der vielleicht bald aufhören wird, Trainer zu sein, vielleicht aber auch nicht.

" Ich sehe noch verdammt gut aus "

" Ich bin 71 Jahre alt . Ich sehe aus wie ein Gott", sagt er zum Schluss der Show im viel zu kleinen Saal, die vielleicht erst durch eine sehr ernste Krankheit möglich geworden ist. Prostatakrebs, 25 Sitzungen Chemotherapie, verrät der Bondscoach im April 2022, dazu eine Operation, die auch gut gelaufen sei.

Der älteste Trainer des Turniers

Louis van Gaal ist der älteste Trainer des Turniers, Lionel Scaloni mit 44 Jahren der jüngste. Der Argentinier ist später dran. Er antwortet lange, meistens staubtrocken. Voll ist es trotzdem. Die FIFA hat sogar reagiert und die Pressekonferenz in einen viel größeren Raum verlegt. Sollte Louis van Gaal eine weitere Folge vor dem Halbfinale bekommen, werden sie sofort auf die Idee kommen.