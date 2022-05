Katar mit weiteren Menschenrechtsverletzungen

Neben den Rechten von Arbeiterinnen und Arbeitern gibt es weitere Menschenrechtsverletzungen in Katar. Homosexuelle Handlungen sind gesetzlich verboten, das Gesetz sieht Peitschenhiebe und Gefängnis als Strafe vor. Ein Sicherheitsbeamter sagte in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Associated Press, dass Regenbogenflaggen von Fans bei der WM konfisziert werden könnten, "um sie vor Übergriffen zu schützen" .

Frauen haben weniger Rechte und stehen unter männlicher Vormundschaft. Eine Anzeige von Vergewaltigungen führte in der Vergangenheit zu Gerichtsverfahren wegen außerehelichem Geschlechtsverkehr. Auch die Meinungsfreiheit wurde 2020 weiter eingeschränkt.

440 Millionen US-Dollar "Minimum" für eine Entschädigung

Arbeiter in Katar

Katja Müller-Fahlbusch, Expertin für die Region Naher Osten und Nordafrika bei Amnesty International in Deutschland, sagt in einer Mitteilung zu dem Aufruf zu einem Entschädigungsprogramm: "Dass Menschenrechte im gesamten Vergabeprozess keine Rolle gespielt haben, ist fatal. Die FIFA hat die Augen vor vorhersehbaren Menschenrechtsverletzungen verschlossen und diese nicht gestoppt." Die FIFA habe zu den Menschenrechtsverstößen beigetragen, so Müller-Fahlbusch.