Al-Thawadi verwies stattdessen auf die Fortschritte, die Katar in den vergangenen zwölf Jahren gemacht habe. Dies müsse man anerkennen. Bei der Menschenrechtslage gebe es immer Dinge, die zu verbessern seien - aber das gelte überall, auch für Länder wie England, so Al-Thawadi.

Selbstbewusste Antwort auf Kritiker

Das neue Selbstbewusstsein des WM-Gastgebers zeigte sich auch in der harschen Antwort des Generalsekretärs auf die Kritik der norwegischen Verbandspräsidentin, die die WM-Vergabe an Katar auf dem FIFA-Kongress in Doha als "inakzeptabel" bezeichnet hatte. Klaveness sei "in unser Land" gekommen und habe das OK weder kontaktiert, noch versucht einen Dialog zu starten, so Al-Thawadi.