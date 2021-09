WM-Pläne - Wie die FIFA das Fußballjahr verändern will

Der Rest der Welt: Einnahmen sorgen für Zustimmung

FIFA-Direktor Arsène Wenger (r.) mit FIFA-Präsident Gianni Infantino

Wenger räumte ein, dass eine Verdopplung der Frequenz des WM-Turniers nicht zwangsläufig zu einer Verdopplung der Einnahmen führen muss. Grundsätzlich ist die Erhöhung der Einnahmen aber natürlich ein Ziel für die FIFA - und deren Verteilung. Die Aussicht auf mehr Geld überzeugt viele Verbände.

Denn die Kontinentalturniere der anderen Konföderationen erwirtschaften bei Weitem nicht das Geld, das die EM in Europa generiert. In Afrika, Asien, Nord- und Mittelamerika erhält der Vorschlag in vielen Verbänden Zustimmung. Um Mehrheiten bei Abstimmungen muss sich FIFA-Präsident Gianni Infantino eher wenig Sorgen machen.