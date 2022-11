Grenzstreit im Irak DFB-Gruppengegner Costa Rica sagt letzten Test vor WM ab Stand: 17.11.2022 07:29 Uhr

DFB-Gruppengegner Costa Rica hat seinen letzten Test vor der WM abgesagt. Es gab Probleme bei der Einreise in den Irak.

Wegen Komplikationen bei der Einreise in den Irak hat Deutschlands Gruppengegner Costa Rica sein letztes Testspiel vor der WM abgesagt. Das teilte der Fußballverband des Landes am Donnerstag nach Angaben des US-Senders ESPN mit.

Die für den Abend geplante Partie gegen den Irak finde nicht statt, weil eine getroffene Absprache nicht eingehalten worden sei.

Grenzbeamte machen Probleme

Demnach hatte Costa Rica darum gebeten, die Pässe bei der Einreise nicht zu stempeln. Die Grenzbeamten wollten sich daran offenbar nicht halten, das Team um Torwart Keylor Navas kehrte daher zurück in sein Trainingslager in Kuwait.

Costa Rica will den Angaben zufolge am Freitag nach Katar reisen. Das erste Gruppenspiel findet am 23. November gegen Spanien statt. Costa Rica ist in Gruppe E am 1. Dezember der letzte Vorrundengegner für die deutsche Nationalmannschaft.