Er hat es schon wieder getan. Im Spiel der Glasgow Rangers beim FC Motherwell am Samstag (23.04.2022) lief die 62. Minute, als James Tavernier den Ball am Elfmeterpunkt platzierte. Der Rest war Routine für einen wie ihn. Kurzer Anlauf, präziser Schuss, Tor. Es war die Entscheidung, 3:1 gewannen die Rangers.

Tavernier, 30, ist Rechtsverteidiger, geschickt im Zweikampf und mutig am Ball. Doch dass gerade sehr viel über ihn gesprochen wird, liegt an Statistiken, die nicht recht passen zu einem, in dessen Jobprofil ja auch etwas von Verteidigung steht.

Tavernier schießt alle Elfmeter und er verschießt selten, er tritt auch hervorragende Freistöße. Überhaupt jubelt er oft, und Vorlagen kann er auch. Gegen Motherwell bestritt Tavernier sein 340. Pflichtspiel für die Rangers, er hat seit 2015 80 Tore erzielt und 106 Treffer vorbereitet. Es ist eine Quote, um die ihn mancher Angreifer beneiden wird.

"Seine Zahlen sind beängstigend"

Kenny Miller kennt sich aus mit dem Toreschießen, er war mal Angreifer bei den Rangers und auch Nationalspieler Schottlands. Vor einigen Tagen hat Miller in einem Interview mit der " BBC " daran erinnert, dass "Tav", wie sie Tavernier in Schottland nennen, einst als "unbekannte Größe" aufgetaucht sei. In seiner Heimat England galt Tavernier tatsächlich als großes Talent, Newcastle United warb ihn gar aus der Akademie von Leeds United ab. Doch der Durchbruch gelang ihm nicht.

Also verlieh Newcastle Tavernier. Er spielte in der fünften Liga und in der dritten, für Klubs wie den FC Gateshead oder die Milton Keynes Dons, und manchmal auch in der zweitklassigen Championship. In der Premier League durfte er nur zweimal ran. Irgendwann reichte es Tavernier, er wechselte zu den Rangers, die nach dem Lizenzentzug in Schottlands zweiter Liga spielten. In seiner ersten Saison erzielte er 10 Tore und gab 18 Vorlagen, oft profitierte von ihnen der Angreifer Miller.

James Tavernier im Trikot der Glasgow Rangers

Es war also keine Überraschung, als Miller der "BBC" schilderte, wie aus einer unbekannten Größe eine feste wurde. Wie Tavernier bald nicht mehr wegzudenken war aus der Mannschaft der Rangers, wie er irgendwann Kultstatus erlangte, weil er ein Torjäger im Gewand eines Rechtsverteidigers war. Miller sagte: "Seine Zahlen sind beängstigend."

Tavernier in der Europa League: Keiner trifft öfter

Ähnlich werden sie das bei Borussia Dortmund sehen. In der Zwischenrunde der Europa League schied der BVB gegen die Rangers aus, Tavernier traf in beiden Spielen und insgesamt dreimal. Auch im Achtelfinale gegen Roter Stern Belgrad und im Viertelfinale gegen Sporting Braga war er erfolgreich.

Überhaupt, Tavernier und die Europa League: In dieser Saison erzielte er in zehn Spielen sechs Tore, keiner traf öfter. Nur Galeno vom FC Porto und Karl Toko Ekambi von Olympique Lyon (je sechs Treffer) können mithalten, beide sind aber mit ihren Klubs aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Tavernier und die Rangers sind noch dabei, sie treffen am Donnerstag (28.04.2022) im Halbfinale auf RB Leipzig.