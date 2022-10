DFB-Pokal Union souveräner Sieger gegen Heidenheim Stand: 19.10.2022 23:14 Uhr

Bundesliga-Tabellenführer Union Berlin ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat gegen den 1. FC Heidenheim souverän das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht.

Union Berlin gewann durch die Tore von Tymoteusz Puchacz (7.) und Sven Michel (52.) mit 2:0 (1:0) gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Damit steht der Klub im Achtelfinale, das am Sonntag (19.15 Uhr) in der Sportschau ausgelost wird.

Puchacz mit frühem Tor für Berlin

In einer starken Anfangsphase drückten die Berliner erfolgreich auf das Führungstor. Sheraldo Becker spielte von der Torauslinie perfekt auf Tymoteusz Puchacz, der aus wenigen Metern volley zur Führung traf (7.).

Union hatte noch mehr Gelegenheiten, die Gäste kam erst gegen Ende der ersten Hälfte zu Chancen.

Union Berlins Tymoteusz Puchacz (m.) jubelt nach seinem Treffer

Union auch nach Wiederanpfiff mit starkem Beginn un dem zweiten Tor

Union startete auch die zweite Hälfte dominant. Sheraldo Becker scheiterte noch mit einem Flachschuss (47.) an Torwart Vitus Eicher, dann aber erhöhte Sven Michael auf 2:0, als er per Kopf mit einer Bogenlampe gegen Eicher traf (52.).

Heidenheim konnte auch in der zweiten Hälfte nur zwischenzeitlich etwas dagegenhalten, der Bundesliga-Tabellenführer trat wie eine Spitzenmannschaft auf und spielte die Partie am erfolgreich runter.

Berlin nun in Bochum, Heidenheim gegen Fürth

Union Berlin spielt in der Bundesliga am kommenden Sonntag (23.10.22, 15.30 Uhr) beim VfL Bochum, Heidenheim hat in der 2. Bundesliga die SpVgg Greuther Fürth zu Gast (13.30 Uhr).