Letzte Chance verspielt HSV verliert in Paderborn und bleibt zweitklassig Stand: 10.05.2024 21:29 Uhr

Mit einer Niederlage in Paderborn hat der Hamburger SV am 33. Spieltag der 2. Bundesliga seine letzte Chance auf den Aufstieg verspielt.

Die Hanseaten verloren beim SC Paderborn am Freitagabend (10.05.2024) mit 0:1. Koen Kostons (7.) sorgte vor 13.000 Zuschauern für den Treffer des Tages. Vor dem letzten Spieltag liegt der HSV damit weiter vier Punkte hinter Fortuna Düsseldorf, das damit Relegationsplatz drei sicher hat. Die Paderborner kletterten mit jetzt 49 Zählern auf Platz sieben.

Schwache erste Halbzeit des HSV

Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern, die dann auch folgerichtig früh in Führung gingen. Nach einer Flanke von Aaron Zehnter in den Strafraum behauptete sich Kostons im Zweikampf gegen Miro Muheim und setzte den Ball dann aus spitzem Winkel mit dem rechten Spann in die obere rechte Ecke.

In der Folge dominierten die Ostwestfalen weiter die Partie und zeigten sich dabei enorm spielfreudig. Der HSV hatte dem nichts entgegenzusetzen. Nach 15 Minuten hatte Kostons das 2:0 auf dem Fuß, sein Schuss aus vollem Lauf landete aber über dem Kasten. Wenig später verzog Raphael Obermair in aussichtsreicher Position.

Mit der ersten halbwegs guten Chance wäre der HSV dann fast zum Ausgleich gekommen. Jean-Luc Dompé dribbelte über links in den Sechzehner, zog nach innen und zirkelte den Ball aus 14 Metern mit dem rechten Innenrist in Richtung langer Ecke. Der noch leicht abgefälschte Schuss rauschte hauchdünn am Pfosten vorbei.

Paderborns Bilbija trifft den Pfosten

Nach der Pause kam die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart zwar agiler zurück auf den Platz, schaffte es aber nicht, die Paderborner dauerhaft und zwingend unter Druck zu setzen. Schon die Spieleröffnung war zu zaghaft und wenig zielstrebig. Kompakt und taktisch clever hielt der SCP die Gäste vom eigenen Tor fern. Und wenn die Hamburger dann doch mal gefährlich in die Nähe des gegnerischen Kasten kamen, meist über Dompé, dann verteidigten die Paderborner geschickt.

Baumgart ging früh ins Risiko und stellte auf Dreierkette um, doch die Chancen hatte Paderborn. So traf Bilbija bei einem Konter aus vollem Lauf und zwölf Metern nur den Pfosten.

Vom HSV kommt zu wenig

Die wenigen Chancen vergab der HSV recht kläglich. So ging Ransford Königsdörffer nach einem schönen Steilpass von Masaya Okugawa auf und davon Richtung Tor, ließ sich von Calvin Brackelmann aber im letzten Moment den Ball vom Fuß spitzeln. In der 79. Minute scheiterte dann Bakery Jatta mit einem Schuss an Torwart Pelle Boevink. Wenig später geriet der Schuss von László Bénes aufs Tor viel zu schwach. Bénes war es dann auch, der in der Nachspielzeit im Strafraum mit einem Schuss über den Kasten auch die letzte Chance vergab.

Am Ende tat der HSV zu wenig, um sich zumindest die Chance auf den Relegationsplatz zu erhalten. So geht der Hamburger SV in der kommenden Saison in sein siebtes Zweitligajahr.

Paderborn in Rostock, Hamburg gegen Nürnberg

Paderborn muss am letzten Spieltag in Rostock ran (19.05.2024, 15.30 Uhr), zeitgleich spielt der HSV gegen Nürnberg.