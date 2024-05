Fußball-Superstar verlässt Verein "Werde nicht verlängern" - Mbappé verkündet Abschied von PSG Stand: 10.05.2024 20:47 Uhr

Nach monatelangen Spekulationen ist es nun offiziell: Kylian Mbappé wird Paris Saint-Germain nach dieser Saison verlassen.

" Ich werde nicht verlängern ", erklärte der Fußball-Superstar in einer knapp vierminütigen Videobotschaft bei "X". " Das Abenteuer wird in wenigen Wochen zu Ende gehen ", ergänzte der 25 Jahre alte Weltmeister von 2018. Das Kapitel PSG endet für Mbappé enttäuschend, nachdem er mit dem französischen Hauptstadt-Klub am Dienstag im Halbfinale der Champions League an Borussia Dortmund gescheitert war.

"Viele Emotionen" bei Mbappé

Mbappé wird sein letztes Spiel im Prinzenpark am Sonntag im sportlich bedeutungslosen Ligaspiel gegen den FC Toulouse bestreiten. Meister ist Paris schon längst, der Traum vom Champions-League-Triumph des mit katarischen Milliarden hochgezüchteten Hauptstadtklubs ist seit dem Halbfinalaus gegen Borussia Dortmund am Dienstag mal wieder ausgeträumt. Mbappe, einst als 18-Jähriger für sagenhafte 180 Millionen Euro vom Ligue-1-Rivalen AS Monaco verpflichtet, verlässt den Klub als einer der wertvollsten Spieler des Planeten - und ablösefrei.

Er trage " viele Emotionen " in sich, sagte der 25-Jährige, er verlasse " einen der größten Klubs der Welt", in dem er als Spieler "neben einigen der Besten der Fußballgeschichte ", darunter Lionel Messi und Neymar, gewachsen sei. Er bereue nichts, nach sieben Jahren sei die Zeit aber reif für eine " neue Herausforderung ".

Ziel: Real Madrid?

Schon seit Monaten wurde über einen Abgang Mbappés spekuliert. Als neuer Klub wird vor allem Spaniens Rekordmeister Real Madrid gehandelt. Ob er künftig für den Champions-League-Finalisten spielt, verriet Mbappé zwar nicht, die französische Liga werde er nach zuletzt sieben Jahren bei PSG allerdings verlassen.