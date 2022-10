Sieg gegen Braunschweig DFB-Pokal - Kaminski trifft und Wolfsburg jubelt Stand: 18.10.2022 23:57 Uhr

Der VfL Wolfsburg steht im Achtelfinale des DFB-Pokals. In der 2. Runde gewann Wolfsburg am Dienstag (18.10.2022) 2:1 (1:1) im niedersächsischen Duell gegen Eintracht Braunschweig. Die Tore für Wolfsburg erzielten Mattias Svanberg (8. Minute) und Jakub Kaminski (65.). Für Braunschweig hatte Maurice Multhaup (40.) zwischenzeitlich ausgeglichen.

Begleitet wurde das Derby von Beginn von Pyrotechnik und Leuchtraketen der Wolfsburger Fans. Schon während der ersten Halbzeit ging VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke an den Zaun des Gästeblocks, um auf die Anhänger einzureden. Dazu marschierte die Polizei im Innenraum des Stadions auf.

Svanberg sorgt für Wolfsburgs Führung

Im Spiel erwischte Wolfsburg den besseren Start. Während Braunschweigs Fabio Kaufmann schon nach 30 Sekunden die erste eigene Großchance vergab, hieß es nach der ersten Wolfsburger Möglichkeit gleich 0:1. Nach einem Freistoß tauchte Wolfsburgs Neuzugang Svanberg frei vor Braunschweigs Torhüter Jasmin Fejzic auf und traf zur Führung.

Erst gleicht Multhaup aus, dann trifft Ihorst den Pfosten

Der Ausgleich für die Eintracht fiel kurz vor der Pause, als Multhaup einen hohen Ball aus der Luft saugte und mit dem linken Fuß über Torhüter Koen Casteels hinweg ins Tor hob.

Das Match blieb spannend, weil keine der beiden Mannschaften auf die Verlängerung spekulierte, sondern die Entscheidung in der regulären Spielzeit erzwingen wollte. In der 62. Minute fehlten den Braunschweigern nur wenige Zentimeter, als ein Schuss des eingewechselten Luc Ihorst den Außenpfosten streifte.

Kaminski trifft und vergibt

Nur drei Minuten später fiel dann ein Tor - es war allerdings ein Treffer für Wolfsburg. Kaminski und Lukas Nmecha spielten einen Doppelpass, für die Braunschweiger ging das alles zu schnell. Am Ende spitzelte Kaminski den Ball an Torhüter Fejzic vorbei zum 2:1-Siegtreffer.

Beinahe hätte Kaminski kurz vor Schluss noch einen Treffer nachgelegt, doch nach Vorlage von Omar Marmoush schob er den Ball aus kurzer Distanz links am Tor vorbei (89.).

Wolfsburg in Leverkusen gefordert

Der VfL Wolfsburg hat am Samstag (22.10.2022) in der Bundesliga ein Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen. Eintracht Braunschweig ist kurz zuvor in der 2. Bundesliga zu Hause gegen den SC Paderborn im Einsatz.