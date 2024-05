Europa League Das Phänomen Leverkusen Stand: 10.05.2024 09:53 Uhr

Bayer 04 Leverkusen bleibt sich treu und verhindert im Halbfinal-Rückspiel in der Europa League mal wieder in der Nachspielzeit eine Niederlage. Trainer Xabi Alonso sorgt erneut für Überraschungen und setzt mit seinem Team die Erfolgsserie wie selbstverständlich fort.

Als Josip Stanisic seinen Sololauf startete, kam, was kommen musste. Schließlich lief gerade die siebte Minute der Nachspielzeit und das Verlieren eines Fußballspiels ist in dieser Saison offenbar keine Kategorie, mit der sich Bayer 04 Leverkusen auseinandersetzen möchte. Also zog der Defensivspezialist in den Strafraum der AS Rom, schlug noch einen äußerst geschickten Haken und hämmerte den Ball mit viel Wucht und ebenso viel Präzision ins Tor zum Endstand von 2:2. Die Niederlage war verhindert, das Finale der Europa League in Dublin gesichert.

Es war wieder einmal ein Treffer in letzter Sekunde, der bereits 14. in dieser Saison, der dieses Mal den Einzug ins Europa-League-Finale bedeutete. Dabei hätte auch ein 1:2 für die Werkself ausgereicht. "Hätten wir das Tor nicht mehr gemacht, wäre es auch egal gewesen. Umso schöner ist es, dass wir es noch geschossen haben" , sagte Stanisic später in den Katakomben des Stadions - und bekam dieses glückselige Lächeln gar nicht mehr aus seinem Gesicht.

Eigentor der Römer bricht den Bann

Allerdings musste der Torschütze nur kurz darauf deutlichen Widerspruch von seinem Mitspieler hinnehmen. "Wir wollten unbedingt nicht verlieren, weil wir über die 180 Minuten klar die bessere Mannschaft waren" , sagte Granit Xhaka: " Wie wir wieder zurückgekommen sind, war unfassbar."

Mit dieser schier unverrückbaren Überzeugung agierte das Team von Trainer Xabi Alonso bis zur letzten Sekunde, obwohl es zuvor eine große Tormöglichkeit nach der anderen vergeben hatten. Es schien einer dieser äußerst unglücklichen Tage im Dasein einer Fußball-Mannschaft zu werden, an denen der Ball trotz aller Versuche und bester Möglichkeiten unerklärlicherweise einfach nicht über die gegnerische Torlinie trudeln will. Nach der Partie zählten die Statistiker sage und schreibe 32 Torschüsse der Werkself. Dennoch benötigte das Team ein Eigentor der Römer, um den Bann dieses Abends zu brechen.

Neuer Europarekord

Aber: Die Leverkusener stürmten - auch nach dem zwischenzeitlichen 0:2 nach zwei Elfmetern - einfach weiter, als wäre nichts passiert. Nur ein weiterer Konter der Italiener hätte das Aus bedeuten können. "Ich hatte in diesem Moment ehrlicherweise keinen Einfluss mehr auf die Mannschaft" , räumte Alonso deutlich nach Mitternacht ein.

Dem spanischen Coach ist es offenbar gelungen, seine Vorstellungen bei seinen Spielern so tiefgreifend zu verinnerlichen, dass sie gar nicht mehr anders können, als jeglich aufkeimende Angst vor einer Niederlage oder einem möglichen Scheitern vollständig zu verdrängen. 49 Pflichtspiele in Folge ohne Niederlage sprechen Bände - und bedeuten ganz nebenbei einen europäischen Rekord, den zuvor Benfica Lissabon in den Jahren zwischen 1963 und 1965 mit 48 Partien ohne Pleite herausgespielt hatte.

Alonso überrascht immer wieder

"Auch wenn ich mich wiederhole. Wieder diese außergewöhnliche Persönlichkeit und Mentalität zu zeigen, war super" , sagte Alonso, der mit seiner Auswahl der Startelf nicht nur die Zuschauer, sondern auch die eigenen Spieler überrascht hatte. Der 42-Jährige hatte wieder einmal und unabhängig von der Bedeutung der Partie sein Team verändert und etwa den lange verletzten Adam Hlozek in die Startelf beordert, Offensivspieler wie Florian Wirtz, Victor Boniface oder Patrik Schick sowie Defensivstrategen wie Odilon Kossounou oder Stanisic zunächst außen vor gelassen.

"Er weiß genau, was er macht. Und alles ist auf den Punkt gebracht ", sagte Xhaka über die Unberechenbarkeit seines Coaches: "Er hat bis heute immer die richtigen Entscheidungen getroffen und man sieht, wie diese Spieler, die dann ins Spiel kommen, uns noch helfen können."

Wichtigste Woche für Bayer 04

Alonso irritiert damit die Gegner und vielleicht sogar die eigenen Spieler. Aber ihm gelingt es, das gesamte Leverkusener Team mitzunehmen, jedem einzelnen Spieler Vertrauen auszusprechen und so gut wie keine Routine aufkommen zu lassen.

Vier Pflichtspiele verbleiben noch in dieser phänomenalen Leverkusener Saison. Zunächst heißt es noch zweimal in der Bundesliga anzutreten. Erst gegen den VfL Bochum (Sonntag, 12.05.2024) danach dann gegen FC Augsburg, wo die Werkself die Meisterschale im eigenen Stadion überreicht bekommen wird.