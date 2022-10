Zweite Runde im DFB-Pokal Düsseldorf macht gegen Regensburg früh alles klar Stand: 19.10.2022 22:44 Uhr

Im Zweitligaduell mit dem SSV Jahn Regensburg hat Fortuna Düsseldorf früh die Weichen auf Sieg gestellt und souverän das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht.

Von Robin Tillenburg

Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune feierte am Mittwochabend (19.10.2022) auswärts ein 3:0 (3:0) in der zweiten Runde und rehabilitierte sich damit für die schwache Vorstellung beim 0:1 am Wochenende gegen Nürnberg. Regensburg, das in der ersten Runde den 1. FC Köln aus dem Wettbewerb geworfen hatte, konnte nicht an die Leistung vom Wochenende beim Liga-Erfolg über Kaiserslautern anknüpfen.

Kristoffer Peterson (5. Minute) und Dawid Kownacki (16.) trafen früh für die Fortuna, Emmanuel Iyoha erhöhte kurz vor der Halbzeitpause (45.).

Früher Doppelschlag für Fortuna Düsseldorf

Die Düsseldorfer starteten blitzschnell - und hatten dabei ein wenig Hilfe. Regensburgs Keeper Dejan Stojanovic ließ einen eigentlich relativ unplatzierten Schuss von Peterson an seinem Körper vorbei durchrutschen und begünstigte damit die frühe Gästeführung. Der Ball setzte allerdings kurz vor dem Torhüter auch noch auf.

Kurz darauf machte Stojanovic dann eine deutlich bessere Figur, als er eine Großchance von Kownacki entschärfte, der nach Flanke von rechts eigentlich hätte treffen müssen. Nach einer guten Viertelstunde holte der Pole das dann aber nach. Nach einer starken Kombination fand Michal Karbowniks butterweiche Flanke von der linken Seite Kownackis Kopf - 2:0.

Regensburg wird besser - und kassiert das nächste Tor

Bis zur Halbzeitpause hatten beide Kontrahenten in einem munteren Pokalspiel noch die ein oder andere Gelegenheit. Regensburg wurde vor allem in den letzten Minuten stärker: Kaan Caliskaner fand zweimal kurz nacheinander seinen Meister in Düsseldorfs Torhüter Florian Kastenmeier (38. und 40.). Als der Jahn sich eigentlich den Anschlusstreffer langsam verdient hatte, versetzten die Düsseldorfer ihm noch einmal einen Nackenschlag: Iyoha vollendete einen gut vorgetragenen Angriff nach Hacken-Ablage von Kownacki vom Strafraumrand zum 3:0.

Nicht mehr viel los in Hälfte zwei

Angesichts des klaren Spielstandes verflachte die Partie in Halbzeit zwei deutlich. Regensburg war bemüht, die Gäste standen aber zumeist stabil und hatten früh in den Verwaltungsmodus geschaltet. Die trotz des Rückstandes lautstarken Regensburger Fans hatten in der 70. Minute den Torschrei auf den Lippen, mussten dann aber realisieren, dass der Schuss von Joshua Mees doch nur das Außennetz getroffen hatte. Viel mehr passierte nicht mehr. Das Spiel trudelte aus.

Regensburg nun gegen Sandhausen, Düsseldorf beim KSC

Der Jahn spielt in der 2. Bundesliga am kommenden Samstag (22.10.22, 13.00 Uhr) gegen den SV Sandhausen, Düsseldorf tritt tags darauf beim Karlsruher SC an (13.30 Uhr).