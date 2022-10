DFB-Pokal Zwei späte Tore - Freiburg schlägt St. Pauli in der Verlängerung Stand: 19.10.2022 20:34 Uhr

Der SC Freiburg lag gegen den FC St. Pauli lange zurück - traf dann aber spät zum Ausgleich, gewann in der Verlängerung und steht nun im Achtelfinale des DFB-Pokals.

Freiburg gewann mit 2:1 (0:1, 1:1) gegen den Zweitligisten. Lukas Daschner (42. Minute) hatte St. Pauli in Führung gebracht, Matthias Ginter (90.) und Michael Gregoritsch (119.) drehten das Spiel für Freiburg.

Das Achtelfinale des DFB-Pokals wird am Sonntag (19.15 Uhr) in der Sportschau ausgelost.

Schlotterbecks Patzer ermöglicht St. Pauli die Führung

St. Pauli fand gut in die Partie und war in der ersten Hälfte weitgehend die bessere Mannschaft. In der 37. Minute hatten die Gäste die erste Großchance: Lukas Daschner spielte von rechts auf Etienne Amenyido, der aus sechs Metern an Torwart Noah Atubolu scheiterte.

Kurz darauf ging St. Pauli aber in Führung: Keven Schlotterbeck vertändelte im Mittelfeld leichtfertig den Ball, Daschner ging frei aufs Tor zu und verwandelte mit etwas Glück - Torwart Atubolu war noch dran (42.).

Freiburg erzwingt kurz vor Schluss die Verlängerung

Freiburg, in der Bundesliga derzeit Tabellendritter und in der Europa League bereits für die K.o.-Runde qualifiziert, kam in der zweiten Hälfte kaum zu zwingenden Aktionen. Dafür hätte fast St. Pauli gesorgt: Nach einem Zuspiel von links in die Mitte von Freiburgs Noah Weißhaupt wäre Eric Smith beinahe ein Eigentor unterlaufen - doch der Ball rollte knapp am Tor vorbei (71.).

Freiburg Ritsu Doan (l.) wird von St. Paulis Betim Fazliji attackiert

In der 90. Minute reklamierten die Freiburger ein Handspiel St. Paulis im Strafraum. Smith hatte den Ball aus kürzester Distanz bei einem Befreiungsschlag an den ausgestreckten Arm von Adam Dzwigała geschossen. Schiedsrichter Felix Brych entschied sich aber gegen einen Strafstoß. Ein Video-Assistent ist im DFB-Pokal erst ab dem Achtelfinale im Einsatz.

Die Verlängerung erzwang Freiburg in der dritten Minute der Nachspielzeit: Yannik Keitel flankte von rechts passgenau auf Matthias Ginter, der am langen Eck per Kopf verwandelte. In der fünften Minute der Nachspielzeit wäre Ginter fast noch das 2:1 gelungen, aber St. Paulis Torwart Nikola Vasilj wehrte den Kopfball ab.

Verlängerung: Gregoritsch trifft spät zum Sieg

In der Verlängerung tat sich lange wenig, zwingende Torabschlüsse gab es kaum - Keitel scheiterte mit einer missglückten Flanke an Vasilj. Die folgende Ecke von Vincenzo Grifo verlängerte Ginter - Michael Gregoritsch köpfte zum umjubelten 2:1 ins Tor (119.).

Freiburg nun gegen Bremen, St. Pauli in Bielefeld

Freiburg spielt in der Bundesliga am kommenden Samstag (22.10.2022, 15.30 Uhr) gegen Werder Bremen, der FC St. Pauli tritt in der 2. Bundesliga ebenfalls am Samstag in Bielefeld an (20.30 Uhr).