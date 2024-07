DFB-Pokal Alles Wichtige zur ersten Runde Stand: 30.07.2024 14:32 Uhr

Wer sind die größten "Underdogs" und welche Partien werden im Ersten übertragen? Hier gibt es alles Wichtige zur ersten Hauptrunde im DFB-Pokal.

Wann wird die erste Runden gespielt?

Die Spiele der ersten Hauptrunde werden vom 16. bis zum 19. August 2024 angepfiffen. Am 27. und 28. August greifen dann noch Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart ins Geschehen ein, die am eigentlichen Pokal-Wochenende um den DFL Supercup spielen.

Wer ist in der ersten Runde mit dabei?

Qualifiziert sind die 18 Bundesliga- und die 18 Zweitligavereine der abgelaufen Spielzeit und zudem die vier besten Drittligisten der Saison 2023/24.

Mit dabei sind zudem 24 Vertreter der 21 Landesverbände des DFB. In der Regel sind das die Landespokalsieger der vergangenen Saison.

Was sind die Topspiele?

In der ersten Runde heißt es meist "David gegen Goliath". So freut sich der 1. FC Phönix Lübeck auf Borussia Dortmund, und der FC Carl Zeiss Jena will Meister Bayer Leverkusen ärgern

Einige Partien versprechen allerdings Brisanz und bergen Stolpergefahr für die Favoriten. So muss der FSV Mainz 05 zum Nachbarn Wehen Wiesbaden, Hertha BSC muss bei Hansa Rostock ran und Fortuna Düsseldorf spielt bei Dynamo Dresden. Der VfB Stuttgart ist zudem bei Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster gefordert, und auch für den FC Bayern München könnte es beim SSV Ulm ungenütlich werden.

Wer sind die größten "Underdogs"?

Mit dem VfV 06 Hildesheim (gegen die SV Elversberg), der TuS Koblenz (gegen den VfL Wolfsburg), dem VfR Aalen (gegen den FC Schalke) und dem TSV Schott Mainz (gegen die SpVgg Greuther Fürth) sind vier Oberlisten (Fünftligisten) dabei.

Welche Spiele überträgt die ARD?

Am 17. August gibt es ab 18 Uhr in der Sportschau im Ersten die Höhepunkte der Samstags-Partien. Am 18. August sind dann ab 19 Uhr in der Sportschau die Zusammenfassungen der Sonntagsspiele zu sehen.

Die beiden Partien Eintracht Braunschweig gegen Eintracht Frankfurt (19. August um 20.45 Uhr) und Preußen Münster gegen den VfB Stuttgart (27. August um 20.45 Uhr) werden live im Ersten und im Livestream auf sportschau.de übertragen.

Wie geht es nach der ersten Runde weiter?

Die weiteren Termine im Überblick:

2. Hauptrunde: 29. / 30. Oktober 2024

Achtelfinale: 3. / 4. Dezember 2024

Viertelfinale: 4. / 5. und 25. / 26. Februar 2025

Halbfinale: 1. / 2. April 2025

Finale in Berlin: 24. Mai 2025

Welche Einnahmen gibt es für die Klubs?

1. Runde: 209.453 Euro

2. Runde: 418.906 Euro

Achtelfinale: 837.813 Euro

Viertelfinale: 1.675.625 Euro

Halbfinale: 3.351.250

Finale (Verlierer): 2.880.000

Finale (Sieger): 4.320.000