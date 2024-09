Im Fußballmuseum Dortmund Auslosung DFB-Pokal: Bayern in Mainz, Leverkusen gegen Elversberg Stand: 01.09.2024 17:39 Uhr

Im Dortmunder Fußballmuseum sind die Spiele der 2. Runde des DFB-Pokals ausgelost worden.

Die Partien der 2. Runde werden am 29. und 30. Oktober ausgetragen.

Welche Teams sind noch dabei?

17 Bundesligisten - einzig der VfL Bochum überstand die erste Runde nicht, zwölf Zweitligisten, zwei Drittligisten und mit Kickers Offenbach ein Regionalligist.

Leverkusens Wiedersehen mit Elversberg

Für Titelverteidiger Leverkusen ist das Los SV Elversberg nur auf den ersten Blick ein eher leichtes: Im Juli 2022 verlor Bayer, damals noch unter Gerardo Seoane, in der ersten Runde gegen Elversberg mit 3:4.

Die Bundesliga-Spitzenteams VfB Stuttgart und RB Leipzig haben in der zweiten Runde einen Heimvorteil. Der Vizemeister aus Stuttgart trifft auf den Vorjahresfinalisten 1. FC Kaiserslautern. Die Leipziger empfangen den Bundesligaaufsteiger FC St. Pauli. Der zweite Aufsteiger, Holstein Kiel, muss zum Zweitligisten 1. FC Köln.

München war in den vergangenen vier Jahren gleich dreimal in der zweiten Runde gescheitert - und das stets auswärts. Beim bislang letzten Pokalduell mit Mainz hatten die Bayern jedoch keine Mühe. Im Februar 2023 gewannen sie das Achtelfinale in Mainz mit 4:0, schieden in der Runde danach aber gegen den SC Freiburg aus.

Die Partien:

Arminia Bielefeld - 1. FC Union Berlin

Dynamo Dresden - SV Darmstadt 98

Kickers Offenbach - Karlsruher SC

SC Freiburg - Hamburger SV

Hertha BSC - 1. FC Heidenheim

1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München

VfB Stuttgart - 1. FC Kaiserslautern

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach

FC Augsburg - FC Schalke 04

TSG 1899 Hoffenheim - 1. FC Nürnberg

SC Paderborn 07 - SV Werder Bremen

SSV Jahn Regensburg - SpVgg Greuther Fürth

Bayer 04 Leverkusen - SV Elversberg

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund

RB Leipzig - FC St. Pauli

1. FC Köln - Holstein Kiel

Wann werden die weiteren Runden gespielt?

Achtelfinale: 3./4. Dezember 2024

Viertelfinale: 4./5. und 25./26. Februar 2025

Halbfinale: 1./2. April 2025

Finale in Berlin: 24. Mai 2025

Welche Einnahmen gibt es für die Klubs?

Seit 2022 gilt im Pokal ein neuer Vertrag für die TV-Rechte. Der DFB veröffentlicht die Zahlen für die Prämien vor Beginn einer jeden Saison, so auch vor der Spielzeit 2024/25. Für den Pokalsieger gibt es in dieser Saison rund 13,7 Millionen Euro zu verdienen.

Prämien DFB-Pokal (in Euro) Runde 2024/25 1. Hauptrunde 209.453 2. Hauptrunde 418.906 Achtelfinale 837.813 Viertelfinale 1.675.625 Halbfinale 3.351.250 Verlierer Finale 2.880.000 Sieger Finale 4.320.000