Frühes Tor, klarer Sieg KSC erledigt Pokal-Aufgabe in Lotte humorlos Stand: 18.08.2024 19:48 Uhr

Bei Regionalligist SF Lotte ließ der Karlsruher SC in der 1. Runde des DFB-Pokals von Anfang an keine Zweifel an seiner Favoritenrolle aufkommen. Schon nach wenigen Sekunden lag der Zweitligist am Sonntag (18.08.24) vorn und zog mit einem ungefährdeten 5:0 (2:0) in die nächste Runde.

David Herold (2.) traf nach nicht einmal 120 Sekunden und noch in Durchgang eins bedeutete der zweite Treffer von Marvin Wanitzek (21.) die Vorentscheidung zu Gunsten des Favoriten. In der zweiten Halbzeit sorgten ein Eigentor von Johannes Sabah (49.) sowie die Treffer von Budu Zivzivdaze (69.) und Bambasé Conté (80.) für den Endstand.

KSC-Chancen fast im Sekundentakt

Die Gäste aus Baden waren vom Anpfiff weg im Spiel. Schon mit dem ersten Vorstoß gelang dem KSC die Führung, als sich ein Herold-Schuss von kurz vor der Strafraumgrenze vor Lottes Schlussmann wegdrehte und Laurenz Beckemeyer nicht gut aussehen ließ. Nur wenig später war der Ball schon ein zweites Mal im Lotter Tornetz, doch das Schiedsrichter-Team pfiff den Treffer von Dženis Burnić (5.) wegen Abseits zurück - eine Entscheidung, die dem VAR nach Ansicht der Zeitenlupen nicht standgehalten hätte, aber der kommt erst ab dem Achtelfinale zum Einsatz.

Ein bisschen Glück für Lotte, aber an den Kräfteverhältnissen auf dem Rasen änderte das nichts. Karlsruhe dominierte mit klarer Spielanlage die Partie und spielte sich seine Möglichkeiten heraus. Nachdem Fabian Schleusener (19.) nur den Pfosten getroffen hatte, machte Wanitzek mit einem platzierten Schuss wenig später das 2:0. Das Team von Trainer Christian Eichner nahm danach etwas Tempo raus und kontrollierte die Begegnung sicher bis in die Pause.

In Durchgang zwei machte Karlsruhe einfach souverän weiter. Schon direkt nach Wiederanpfiff hatten die Gäste erste Chancen und nach einer Ecke stocherte Sabah den Ball ungwollt zum 0:3 ins eigene Tor. Zivzivadze hatte kurz darauf den vierten Treffer auf dem Fuß, den machte er dann schließlich aber doch noch mit einem überlegten Schuss vom Elfmeterpunkt ins linke Eck, ehe Conté für den Endstand sorgte. Lotte hatte zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf die Partie und so geht die Pokalreise für Karlsruhe weiter.

Karlsruhe trifft nun auf Elversberg

Für den KSC steht nach dem Pokal-Erfolg am Freitag (23.08.2024, 18.30 Uhr im Sportschau-Livecenter mit Audiostream) in der 2. Liga das Heimspiel gegen die SV Elversberg auf dem Programm. Lotte bekommt es am Samstag (14 Uhr) in der Regionalliga West mit Aufsteiger Eintracht Hohekeppel zu tun.