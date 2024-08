Am Ende klarer Pokalsieg Paderborns Knoten platzt in Bremen rechtzeitig Stand: 18.08.2024 17:22 Uhr

Nach Chancenwucher im ersten Durchgang schlägt der SC Paderborn im DFB-Pokal beim Bremer SV in Halbzeit zwei eiskalt zu und gewinnt deutlich. Letztlich machte der Favorit am Sonntag (18.08.2024) mit einem 4:0 (1:0) den Einzug in die 2. Hauptrunde klar.

Trotz zahlreicher Möglichkeiten stand nach 45 Minuten durch den Treffer von Adrian Grimaldo (21.) nur ein 1:0 für den Zweitligisten auf der Anzeigentafel. Dafür schlugen dann nach Wiederanpfiff Santiago Castaneda (51.), Sven Michel (52.) und erneut Grimaldi (58.) innerhalb von wenigen Minuten zu und brachten den Favoriten auch vom Ergebnis her in die Spur.

Paderborn mit deutlichem Chancenplus

Mit dem Selbstvertrauen des Zweitliga-Tabellenführers spielte Paderborn in Bremen von Anfang an schwungvoll nach vorne. Grimaldi hatte schon nach neun Minuten die Führung auf dem Kopf, verzog aber aus acht Metern knapp. Noch dichter dran war dann Rechtsverteidiger Raphael Obermaier (19.), doch Bremens Keeper Pascal Wiewrodt lenkte seinen Freistoß aus knapp 20 Metern noch gegen die Latte.

Kurz darauf war aber auch Wiewrodt geschlagen, als zunächst Sven Michel mit einem Heber nur die Latte traf - aber Grimaldi den Abpraller dann per Kopf zum 1:0 im Tor unterbrachte. Bis zur Pause hatte der Zweitligist durch den sehr agilen Grimaldi (33.), Aaron Zehnter (36.) und Michel (45.+1) noch weitere Großchancen, um das Ergebnis höher zu gestalten. Aber es blieb eine knappe Nummer - auch weil der Außenseiter weitere seine Chancen suchte. So schoss Amoro Diedhiou (41.) nach einem Fehlpass von SCP-Schlussmann Markus Schubert unter Pressingdruck den Ball von der Strafraumgrenze am leeren Tor vorbei.

Schneller Doppelschlag von Castaneda und Michel

Doch die Ostwestfalen warf das nicht zurück und in Halbzeit zwei kam dann auch die nötige Effizienz. Neuzugang Castaneda schaltete zunächst im Anschluss an einen Eckball im Fünfmeterraum am schnellsten und markierte das 2:0. Kurz darauf sorgte Michel mit einem Traumschuss in den Winkel aus knapp 25 Metern schon für die Vorentscheidung.

Auf einmal war beim Favoriten der Knoten geplatzt. Grimaldi stellte nach einer schönen Ballstaffette mit abschließender Zehntner-Flanke per Kopf auf 4:0. Damit war alles geklärt.

"Was das Ergebnis angeht sollte es gerecht sein, der Klassenerhalt spiegelt das wieder", gab Bremens Trainer Sebastian Kmiec nach der Partie am Sportschau-Mikro zu. "Wir haben versucht ein offenes Spiel draus zu machen. Vielleicht dann im nächsten Jahr."

Paderborn weiter mit weißer Weste

Mit der weißen Weste von drei Siegen zum Saisontart geht es für Paderborn in der 2. Liga am Samstag (24.08.2024, 13 Uhr im Sportschau-Livcenter und als Audiostream) mit dem Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth weiter. Der Bremer SV muss in der Regionalliga bereits am Mittwoch zum SV Meppen.