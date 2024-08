Sieben Treffer im Pokal Elversberger Tor-Express fegt durch Hildesheim Stand: 18.08.2024 17:20 Uhr

Bei Oberligist VfV Hildesheim sorgte die SV Elversberg im DFB-Pokal schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Am Ende zog der Fußball-Zweitligist am Sonntag (18.08.2024) mit einem 7:0 (3:0)-Sieg souverän in die nächste Runde ein.

Luca Schnellbacher (17.), Robin Fellhauer (32.) und Hildesheims Yannik Schulze (40.) mit einem Eigentor schossen schon zur Pause einen klaren Vorsprung gegen den drei Ligen tieferen Gegner heraus. Paul Stock (51.), Frederik Schmahl (54.), Carlo Sickinger (76.) und Joseph Boyamba (79.) schraubten für die torhungrigen Saarländer in der zweiten Hälfte das Ergebnis weiter nach oben.

"Ich wollte ohne Gegentor hier rauskommen, das ist gelungen", sagte Elversberg-Trainer Horst Steffen gegenüber der Sportschau. "Mit jedem Tor wurde die Gegenwehr dann auch etwas weniger und dann haben wir es sehr sauber und gut runtergespielt."

Elversberg klar überlegen

Nachdem die Gäste einen schwungvollen Start des Oberligisten überstanden hatten, übernahm Elversberg mit dem 1:0 das Kommando. Schnellbacher drückte im Fallen ein Zuspiel von Linksaußen zur SVE-Führung über die Linie. Danach hatte das Team von Trainer Horst Steffen fast im Minutentakt Chancen. Schnellbacher (23.) verpasste aber per Flugkopfball knapp und Fisnik Asllani (29.) verzog nach einem Solo aus spitzem Winkel, als er Hildesheims Keeper Tommy Henze schon ausgedribbelt hatte.

Dafür machte es Fellhauer kurz darauf besser, als er ein Zuspiel des sehr auffälligen Filimon Gerezgiher von links zum vorentscheidenden 2:0 verwertete. Als dann auch noch Schulze - war klar, dass es an diesem Tag keine Pokal-Überraschung geben würde. Die Saarländer ließen auch in den zweiten 45 Minuten nicht locker und spielten ihre Überlegenheit klar aus.

Paul Stock nach Zuspiel von außen und der kurz zuvor eingewechselte Schmahl auf Vorlage von Boyamba bauten die klare Pausenführung noch weiter aus, ehe dann Sickinger mit einem überlegten Schuss von der Strafraumgrenze und Boyamba einen überdeutlichen Sieg gegen die chancenlosen Gastgeber daraus machten.

"Es war eine geile Atmosphäre, ich habe es genossen und es hat Spaß gemacht. Auch, wenn wir am Ende 7:0 verloren haben", sagte Hildesheim-Trainer Can Gökdemir nach dem Spiel der Sportschau. "Ich nehme nur Positives mit"

Elversberg muss nach Karlsruhe

Die nächste Aufgabe für die SV Elversberg ist in der 2. Liga die Auswärtspartie am Freitag (23.08.2024, 18.30 Uhr im Sportschau-Livecenter mit Audiostream) beim Karlsruher SC. Oberligist Hildesheim kehrt am Samstag (14 Uhr) mit der Partie beim FSV Schöningen in den Liga-Alltag zurück.