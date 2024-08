Sieg im DFB-Pokal gegen Cottbus Drei Tore beim Debüt - Bremens Pokalheld heißt Topp Stand: 19.08.2024 19:58 Uhr

In seinem ersten Pflichtspiel für Werder Bremen erzielte Keke Topp beim 3:1 (2:0) gegen Energie Cottbus am Montag (19.08.2024) drei Tore, so schoss er Werder in die zweite Runde des DFB-Pokals.

Mit Tim Campulka mochte man nicht tauschen. Campulka, 25, spielt als Innenverteidiger für Energie Cottbus, sie sind kürzlich zusammen in die 3. Liga aufgestiegen. Die Gegner in der Liga heißen nicht mehr FC Eilenburg oder FSV Luckenwalde, sie heißen nun Arminia Bielefeld oder Dynamo Dresden. In der 1. Runde des DFB-Pokals hieß der Gegner von Energie Werder Bremen. Campulka bekam es dort mit Keke Topp zu tun - es gab an diesem Abend angenehmere Aufgaben.

Als Campulka zur Pause ausgewechselt wurde, hatte Topp in seinem ersten Pflichtspiel für Werder Bremen schon zwei Tore erzielt. Er benötigte dafür nur fünf Minuten. So wurde Campulka zur tragischen Figur dieser Begegnung - und Bremens Angreifer zu ihrem Helden.

Topp, 20, ist in Bremervörde, eine Autostunde entfernt von Bremen, geboren. Er hat schon in der Jugend für Werder gespielt, ehe er vor drei Jahren zum FC Schalke wechselte. Dort debütierte er als junger Mittelstürmer in der Bundesliga, zuletzt erzielte er in der zweiten Liga fünf Tore in 26 Spielen. Im Sommer dann holte ihn Bremen zurück - und bei Werder werden sie das nicht bereut haben.

Topp zeigt, dass er Torjäger kann

Es lief die 32. Minute, als Bremens Romano Schmid einen feinen Steckpass spielte. Weil Campulka ins Leere grätschte, tauchte Topp frei vor dem Tor auf und schloss oben rechts ins Eck ab.

Kurz darauf traf er noch einmal - und wieder sah Campulka nicht gut aus. Erst verlor er im Zweikampf den Ball an Topp, dann rutschte er weg. So tauchte Topp frei vor dem Tor auf und traf wieder, diesmal unten links ins Eck (37.).

Aller guten Dinge sind drei

Als Topp in der 55. Minute zum dritten Mal an diesem Abend traf, spielte Campulka schon nicht mehr mit. Doch auch für seinen Nachfolger Dennis Slamar und seine Nebenmänner ging das alles zu schnell. Wie Schmid auf rechts Marvin Ducksch fand und der in der Mitte Topp. Wie der einen Schritt machte und dann den Ball über die Linie drückte.

In Cottbus reklamierten nicht nur einige Fans auf Abseits, doch wahrscheinlicher ist, dass Topp im entscheidenden Moment nicht vor dem Ball stand. Dass das Tor also regulär war. So entschied auch Schiedsrichter Harm Osmers.

Topp also blieb für die Cottbusser Defensive an diesem Abend ein Ärgernis. So werden sie bei Energie auch nicht traurig gewesen sein, als Bremens Trainer Ole Werner in der 60. Minute einen Doppelwechsel vollzog. Als er dabei auch Topp vom Feld holte.

Traumtor von Rorig - Cottbus verkürzt

Am Ende fiel der Sieg für Werder dann doch nicht so deutlich aus, wie man das nach dem dritten Topp-Tor hätte vermuten können. Das lag auch an Henry Rorig. Er ist bei Energie Cottbus seit diesem Sommer der Linksverteidiger - und er ist auch der Mann für die Freistöße. Gegen Bremen sah man, warum das so ist, als Rorig, 24, einen Freistoß aus mehr als 20 Metern genau links oben in den Winkel zirkelte (70.).

Rot für den Cottbusser Joker Hajrulla

Fortan erhöhte Cottbus das Tempo, für einige Minuten schien eine sportliche Aufholjagd möglich. Doch mit der Aufholjagd wurde es nichts. Das lag auch an Romano Hajrulla.

Ihn hatte der Trainer Claus-Dieter Wollitz, den alle nur "Pele" rufen, nach gut einer Stunde eingewechselt. Vierzehn Minuten war Hajrulla auf dem Feld, als er nach einem Konter im Strafraum auftauchte, aber mit gestrecktem Bein in Bremens Torhüter Michael Zetterer rutschte. Hajrulla sah dafür Rot.

Zetterer musste behandelt worden, konnte aber weiterspielen. So sah er, wie kurz vor Ende der eingewechselte Leonardo Bittencourt aus kurzer Distanz an Elias Bethke im Tor von Cottbus scheiterte.

Bittencourt, 30, hat früher für Energie gespielt. Er spielte schon in der Jugend für Cottbus, später debütierte er für die Profis, die da noch in der zweiten Liga spielten. Das wäre natürlich eine nette Geschichte gewesen, hätte er an alter Wirkungsstätte getroffen. Doch er traf nicht. Aber Bremens Pokalheld wäre er auch im Erfolgsfall nicht geworden, das war Keke Topp.