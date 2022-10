Doppelt Pech im DFB-Pokal Mönchengladbach verliert in Darmstadt, Sommer verletzt Stand: 18.10.2022 22:39 Uhr

Ein gebrauchter Abend für Mönchengladbach: Beim Pokal-Aus in Darmstadt bekam die Borussia einen Elfmeter verwehrt und verlor ihren Stammtorhüter.

Von Volker Schulte

Mönchengladbach unterlag am Dienstag (18.10.2022) beim Zweitligisten Darmstadt 98 mit 1:2 (0:1) und hatte dabei mehrfach Pech. Torhüter Yann Sommer droht eine längere Pause und Marcus Thuram hätte einen Elfmeter bekommen müssen. Zweitliga-Tabellenführer Darmstadt feierte dagegen einen stimmungsvollen Pokal-Abend mit Toren durch Philipp Tietz (23.) und Aaron Seydel (79.). Luca Netz hatte für die Gladbacher zwischenzeitlich ausgeglichen (48.).

"Ich liebe solche Pokal-Abende einfach, das ist Fußball pur, da kriege ich Gänsehaut.", sagte Darmstadts Trainer Thorsten Lieberknecht in der Sportschau. "Wir hatten die besseren Torchancen, wir waren sehr mutig, hoch im Pressing. wir wollten den Zuschauern hier heute Abend etwas bieten."

Die Darmstädter setzten damit ihre Erfolgsserie fort. Sie feierten den fünften Sieg nacheinander und sind seit 13 Spielen ungeschlagen. Die Borussia schwächelt dagegen weiter in fremden Stadien, in der Bundesliga hat sie von fünf Auswärtsspielen keines gewonnen.

Pause für Stindl und Bensebaini

Mönchengladbachs Trainer Daniel Farke hatte zwei etablierten Spielern eine Pause verordnet. Rany Bensebaini und Kapitän Lars Stindl nahmen auf der Bank Platz, dafür begannen der 19-jährige Netz auf der Linksverteidigerposition und Sommer-Zugang Nathan Ngoumou im rechten Mittelfeld. Der französische U21-Nationalspieler Ngoumou gab nach fünf Jokereinsätzen seine Startelf-Premiere, zeigte eine engagierte Leistung mit vielen Tempoläufen, blieb aber glücklos.

Die Partie begann mit einem personellen Rückschlag: Mönchengladbachs Torwart Sommer knickte ohne Gegnereinwirkung mit dem linken Fuß um. Er spielte zunächst weiter, lenkte noch einen Schuss von Braydon Manu an den Pfosten (9.). Drei Minuten später gab er aber doch das Signal für eine Auswechslung. Für Sommer rückte der 34 Jahre alte Tobias Sippel ins Tor.

Dietz verwertet Mehlems Vorlage

Darmstadt legte von Beginn an mutig los und verdiente sich die Führung. Mönchengladbachs Innenverteidiger Marvin Friedrich grätschte ins Leere, Marvin Mehlem spielte quer und Torjäger Dietz besorgte den Rest. Auch in der Liga ist der Mittelstürmer mit sechs Toren treffsicher unterwegs.

Mönchengladbach tat sich schwer, verlor viele Bälle schon im Mittelfeld. Darmstadt blieb die gefährlichere Mannschaft und traf zum zweiten Mal Aluminium: Ein Distanzschuss von Matthias Bader klatschte an die Latte (33.).

Dreifach-Chance für Mönchengladbach

In der Schlussphase der ersten Hälfte mussten die Defensivkräfte aber doch noch in höchster Not eingreifen. Erst klärte Verteidiger Thomas Isherwood gegen Thuram vor der Torlinie, dann parierte Schuhen gegen Ngoumou und Plea.

Netz trifft satt kurz nach der Pause

Zur zweiten Hälfte brachte Farke Stindl für Jonas Hofmann. Der Nationalspieler hatte sich in der 26. Minute an der linken Schulter verletzt, aber weitergespielt. Die Borussia kam schwungvoll aus der Kabine: Plea spielte Netz frei und der junge Linksverteidiger traf von halblinks mit einem satten Schuss in die rechte Ecke. Es war sein erster Treffer im Trikot der Borussia.

Darmstadt antwortete mit einem Pfosten-Kopfball des umtriebigen Manu - der dritte Aluminium-Treffer. Kurz darauf hatte Jannik Müller Glück, dass Schiedsrichter Robert Schröder übersah, dass er Thuram im eigenen 16er deutlich am Fuß erwischte. Elfmeter für Mönchengladbach wäre die richtige Entscheidung gewesen, das räumte auch Lieberknecht ein: "Da haben wir Glück gehabt." Einen Video-Assistenten gibt es in der zweiten Pokalrunde nicht.

Bemerkenswerter Auftritt von Seydel

Die Partie blieb schwungvoll und abwechslungsreich mit Offensivaktionen auf beiden Seiten. Bader hatte in der 76. Minute die Darmstädter Führung auf dem Fuß, schoss allerdings aus vier Metern im Fallen deutlich über das Tor.

Drei Minuten später misslang Borussen-Torwart Sippel ein weiter Pass. Mehlem fing den Ball technisch stark ab und spielte ihn steil zu Seydel. Der eingewechselte Angreifer schüttelte Elvedi ab und traf aus spitzem Winkel genau ins rechte Eck - ein starkes Stürmertor. Fünf Minuten darauf musste Seydel seinen Einsatz wegen einer Muskelverletzung aber schon wieder beenden. "Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll", sagte Seydel der Sportschau. Kurz darauf habe es im Oberschenkel gezogen. "Ich denke aber, es wird nur ein paar Tage dauern. Es ist nichts Wildes."

Darmstadt hatte zwar noch Glück, dass Torwart Schuhen eine Großchance von Patrick Herrmann parierte (90.), aber der Sieg war am Ende durchaus verdient. Mönchengladbach hielt zwar engagiert dagegen, ein Klassenunterschied war aber nicht zu erkennen.

Gladbach hat ein Heimspiel gegen Frankfurt

Mönchengladbach hat am Samstag in der Bundesliga ein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Der SV Darmstadt 98 ist in der 2. Bundesliga bereits am Freitagabend gegen Holstein Kiel im Einsatz.