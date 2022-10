Sieg gegen Drittligist Elversberg Bochum müht sich ins Achtelfinale des DFB-Pokals Stand: 18.10.2022 22:55 Uhr

Souverän geht anders: Der VfL Bochum hatte im DFB-Pokal einige Mühe mit dem Drittligisten SV Elversberg - und kam doch weiter.

Mann des Abends war Bochums Kapitän Anthony Losilla, der in der 85. Minute den 1:0 (0:0)-Siegtreffer gegen den SV Elversberg erzielte. "Es war schlecht, wir haben keine Lösungen gefunden" , sagte Bochums Gerrit Holtmann. "Es zählt nur, dass wir weiter sind."

Natürlich war Bochum schon aufgrund der Ligazugehörigkeit favorisiert - nur sah man das auf dem Rasen lange nicht. Die beste Chance hatte zunächst Elversberg, als Kevin Koffi Bochums Tor mit einer Direktabnahme aus elf Metern nur knapp verfehlte (15.).

Erst trifft Bochum Aluminium, dann Elversberg

Es dauerte bis zur 40. Minute, ehe der VfL Bochum gefährlich vor dem Tor der Elversberger auftauchte. Dafür hatte es die Chance von Christopher Antwi-Adjei dann in sich: Nach einem Freistoß kam Antwi-Adjej an den Ball und schoss aus spitzem Winkel, nur traf er das Lattenkreuz.

In dieser Szene hatten die Bochumer Pech, genauso in der 55. Minute, als Philipp Hofmann nur Zentimeter am Tor vorbeiköpfte. Eine Viertelstunde nach Wiederanpfiff hatten sie beim VfL dann eine Menge Glück. Jannik Rochelt kam am Strafraumrand zum Abschluss und schlenzte den Ball an die Latte (58.).

Und dann kam die 85. Minute und Losilla, der erst an Torhüter Nicolas Kristof scheiterte und dann noch einmal an den Ball kam. Und diesmal traf Losilla auch. Der Rest war Jubel bei allen, die es mit dem VfL Bochum halten.

Auf Bochum wartet der Spitzenreiter

Der VfL Bochum hat am Sonntag (23.10.2022) in der Bundesliga ein Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin. Für den SV Elversberg geht es bereits am Samstag (22.10.2022) ebenfalls mit einem Heimspiel in der 3. Liga gegen den VfL Osnabrück weiter.