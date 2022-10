Starker BVB-Keeper Kobel Dortmund müht sich im DFB-Pokal ins Achtelfinale Stand: 19.10.2022 20:08 Uhr

Borussia Dortmund brauchte gegen ein bissiges Hannover 96 in der zweiten Runde des DFB-Pokals eine Glanzleistung ihres Torhüters und viel Effizienz.

Von Robin Tillenburg

Der BVB siegte am Mittwochabend (19.10.2022) mit 2:0 (1:0) beim Zweitligisten. Ein Eigentor von Bright Arrey-Mbi sorgte für die Dortmunder Führung (11. Minute), Jude Bellingham erhöhte in Hälfte zwei per Foulelfmeter (70.). Karim Adeyemi sah kurz vor Schluss zudem nach einer Notbremse die Rote Karte (85.).

"Unser Torwart Gregor Kobel war weltklasse" , sagte BVB-Profi Emre Can bei Sky. " Es war kein gutes Spiel von uns, aber das ist der Pokal. Da musst du weiterkommen, deshalb ist es okay. Am schönen Spiel arbeiten wir noch."

Ein Eigentor bringt Dortmund ins Spiel

Edin Terzic hatte in seiner Startelf im Vergleich zur enttäuschenden Niederlage am Wochenende gegen Union Berlin drei Änderungen vorgenommen: Mats Hummels, Bellingham und Adeyemi rückten auf die Bank, Thorgan Hazard, Julian Brandt und Donyell Malen begannen.

Erst fünf Minuten waren gespielt, als es erstmals brenzlig wurde für den BVB. Nach einem Eckball von der linken Seite kam Havard Nielsen viel zu frei aus kurzer Distanz per Volley zum Abschluss und zwang Keeper Gregor Kobel zu einem starken Reflex - da hätte es eigentlich schon 1:0 stehen müssen. Das Tor fiel wenige Minuten später dann auf der anderen Seite: Youssoufa Moukoko war rechts im Strafraum nahe an der Grundlinie und gab den Ball in Richtung Tor, wo das Spielgerät von Arrey-Mbi so abgefälscht wurde, dass es an Torwart Leo Weinkauf vorbei ins kurze Eck trudelte.

Kobel mehrfach im Mittelpunkt

Der Treffer gab dem BVB nach durchwachsenen ersten Minuten ein bisschen mehr Sicherheit. Die Terzic-Elf übernahm zunächst die Spielkontrolle, schenkte sie dann aber nach einer halben Stunde plötzlich wieder her.

Nielsen tauchte frei vor Kobel auf und dieser musste bei der Fußabwehr erneut sein ganzes Können aufbieten, um ein Gegentor zu verhindern (31.). Zwei Minuten später war der Schlussmann gegen Maximilian Beier schon wieder mittendrin im Geschehen. Auf der anderen Seite scheiterte Malen aus aussichtsreicher Position an den Fingerspitzen von Weinkauf (36.) - es wäre zur Pause mehr als das eine Tor auf der Anzeigetafel möglich gewesen. Die Dortmunder Führung war jedenfalls eher glücklich.

Hannover hat Chance um Chance - aber Bellingham trifft

Die Partie war kaum wieder angepfiffen, da hatten die 96er die nächste gute Gelegenheit: Emre Can fälschte eine Hereingabe für das eigene Tor gefährlich ab, hatte aber Glück, dass der Ball knapp am Gehäuse vorbei rollte. Auch die nächste Großchance gehörte Hannover, Hendrik Weydandt traf aber frei vor dem Tor den Ball nicht sauber (52.).

In der 70. Minute "rächte" sich dann der Hannoveraner Chancenwucher. Der eingewechselte Bellingham lief bei einem Konter in den Strafraum der Gastgeber und Phil Neumann kam mit seiner Grätsche in höchster Not zu spät - ein klarer Elfmeter. Den fälligen Strafstoß verwandelte Bellingham selbst kompromisslos zum schmeichelhaften 0:2. Sein Teamkollege Adeyemi wurde fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit noch nach einer Notbremse vom Platz gestellt, hatte diese aber noch Zentimeter vor dem Strafraum gezogen - es gab nur Freistoß. Hannover probierte nochmal alles, aber an Kobel war an diesem Mittwochabend einfach kein Vorbeikommen.

Dortmund nun gegen den VfB, Hannover beim "Club"

Dortmund spielt in der Bundesliga am kommenden Samstag (22.10.22, 15.30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart, Hannover 96 tritt in Liga zwei beim "Club" in Nürnberg an (22.10.22, 13.00 Uhr).