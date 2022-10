3:0-Erfolg beim Regionalligisten DFB-Pokal - Mainz gibt sich in Lübeck keine Blöße Stand: 18.10.2022 19:58 Uhr

Bundesligist 1. FSV Mainz 05 hat in der 2. Runde des DFB-Pokals die Hürde VfB Lübeck souverän genommen und steht nach einem 3:0 (2:0)-Erfolg in Lübeck im Achtelfinale. Der Tabellenführer der Regionalliga Nord konnte die Partie bis kurz vor der Pause offen halten.

Die erste Chance hatte der VfB Lübeck. Nach einem kurz abgelegten Freistoß zog Felix Drinkuth in der 10. Minute aus rund 25 Metern ab. Doch der Mainzer Keeper Finn Dahmen konnte den strammen Flatterball über die Latte lenken.

Führung durch Hack

Sechs Minuten (16.) später jubelten dann die 05er. Nach einer Ecke köpfte Karim Onisowo den Ball in den Fünfmeter-Raum - Alexander Hack bugsierte den Ball von dort mit Kopf und Fuß über die Linie.

Mainz war fortan spielbestimmend, hätte in der 30. Minute durch Marcus Ingvartsen erhöhen können. Aber der Tabellenführer der Regionalliga Nord hielt dagegen und konnte das Spiel lange offen halten. Doch in der 43. Minute traf Ingvartsen dann doch zum 2:0.

Nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte lief der Däne frei auf das Tor von Florian Kirschke zu, der Keeper stürmte aus dem Strafraum, Niklas Kastenhöfer traf beim Klärungsversuch Ingvartsen an der Brust - und der konnte den Abpraller ins leere Tor schieben.

Wiederanpfiff mit Verspätung

Die zweite Halbzeit begann dann mit einiger Verspätung, offenbar weil Anhänger des VfB Lübeck zahlreiche Bengalos und Feuerwerkskörper gezündet hatten. Schiedsrichter Robin Braun schickte die beiden Teams erstmal zurück in die Kabine.

Auf dem Rasen hatte Mainz dann in der 57. Minute die erste Großchance, aber Leandro Barreiro scheiterte von der Strafraumgrenze an Kirschke. Wenige Minuten später schoss Lübecks Kapitän Tommy Grupe beinahe ins eigene Tor, aber wieder war Torhüter Kirschke zur Stelle. Nicht zuletzt er verhinderte lange den dritten Treffer des Bundesligisten. In der 88. Minute schloss jedoch Joker Aymane Barkok einen Konter mit dem 3:0 ab.

Mainz empfängt Köln

Der 1. FSV Mainz 05 hat am Freitagabend (21.10.2022) in der Bundesliga ein Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Für den VfB Lübeck geht es am Samstag in der Regionalliga Nord mit einem Auswärtsspiel bei Weiche Flensburg weiter.