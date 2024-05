Seriensiegerinnen schlagen München Wolfsburg feiert zehnten Pokalsieg in Folge Stand: 09.05.2024 19:00 Uhr

Der VfL Wolfsburg feiert den elften Sieg im DFB-Pokal - davon den zehnten in Serie. Die Wölfinnen unter Coach Tommy Stroot schlugen die Meisterinnen von Bayern München am Donnerstagnachmittag (09.05.24) in Köln mit 2:0 (2:0). Die Treffer erzielten Jule Brand und Dominique Janssen.

Bereits in der Anfangsphase der Partie machten die Frauen des VfL viel Druck. Besonders Jule Brand setzte viele offensive Impulse. Doch Svenja Huth (7.) und Ewa Pajor (12.) schlossen noch nicht erfolgreich ab.

Brand stark und erfolgreich

Doch nach noch nicht einmal einer Viertelstunde versenkte Brand den Ball im Netz - allerdings unter starker Mithilfe der Bayern-Torfrau Maria Luisa Grohs. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld bediente Lena Oberdorf Brand, die aus etwa 21 Metern halblinker Position aufs Tor schoss. Der Ball setzte kurz vor Grohs auf, die allerdings am Ball vorbeigriff und diesen dann hinter sich aus dem Tor holen musste (14.).

Gegen offensiv überraschend schwache Münchnerinnen erarbeiteten sich die VfL-Frauen weitere Großchancen. Doch Oberdorf scheiterte mit einem Distanzschuss an der diesmal prächtig reagierenden Schlussfrau der Bayern (24.), die noch einmal einen Kopfball Oberdorfs nach einer Ecke entschärfte (33.). Oberdorf, die in der kommenden Saison für München auflaufen wird, verletzte sich bei der Aktion am Knie, konnte aber glücklicherweise weitermachen.

Janssen verwertet erneut Ecke

Die Mannschaft von Meistertrainer Alexander Straus fand weiter so gut wie keine Ansätze gegen die dominant auftretende Elf aus Niedersachsen. Der VfL machte weiter Druck, nach einer weiteren Ecke köpfte Dominique Janssen das 2:0 (40.).

Die Bayern-Frauen kamen mit mehr Engagement aus der Kabine. Aber es dauerte bis zur 58. Minute, bis Lea Schüller einen Ecke ihrer Münchner Mitspielerin Klara Bühl mit dem Kopf abnahm und Merle Frohms im Kasten der "Wölfinnen" zu einer Glanzparade zwang. Nur wenig später nahm Bühl einen zu kurzen Abwehrball direkt ab, wieder zeichnete sich Frohms aus (64.).

Münchner Wechsel zünden nicht

Straus brachte zur Schlussphase frische Spielerinnen - doch dies brach eher den Münchner Rhythmus, als dass Linda Dallmann und Sydney Lohmann verstärkt für Torchancen sorgen könnten. Lohmann probierte es aus der Distanz, verfehlte den Kasten der Wolfsburgerinnen aber (80.).

Die Minuten verrannen, die Spielerinnen des VfL Wolfsburg ließen sich nicht aus der Fassung bringen, sondern brachten den zehnten Pokalsieg in Serie sicher nach Hause.

Bühl: "Einfach immer einen Schritt zu spät"

"Wir sind alle enttäuscht, wir waren einfach nicht da" , sagte Klara Bühl nach der Partie zur Sportschau, "wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen. Der Wille war schon da, aber wir waren einfach immer einen Schritt zu spät. Das müssen wir analysieren." Angesichts der verlorenen Meisterschaft in der Bundesliga sagte Lena Oberdorf: "Ich freue mich riesig für den Verein und für die Mädels, zu zeigen: 'Hey, wir sind noch da, und mit uns ist immer zu rechnen!' "

Wolfsburgs Alexandra Popp hatte sich beim Abpfiff auf den Boden gelegt: "Das war pure Erleichterung. Nach der verlorenenen Meisterschaft wussten wir nicht, was auf uns zukommt. Das ist unser Sieg, unser Titel, unser Pokal. Jetzt wird Köln auseinandergenommen."