In den vergangenen Jahren lief das eher andersrum. Abgesehen von der vergangenen Saison, als Inter Mailand Meister wurde vor Lokalrivale AC Milan, waren die Turiner in der Liga das Maß aller Dinge, das große Ziel war aber immer der Titel in der Champions League.

Doch seit dem verlorenen Finale gegen Real Madrid (1:4) in der Saison 2016/17 schaffte es Juve nie weiter als ins Viertelfinale. Der letzte Titel ist sogar schon über 25 Jahre her.

Defensive ist der Schlüssel

Juventus Turins Leonardo Bonucci

Und genau diese Sehnsucht, endlich wieder Champion der Königsklasse zu werden, könnte die Erklärung für die zwei Gesichter der "alten Dame" sein. Nach dem EM -Titel mit der italienischen Nationalmannschaft will gerade Abwehrveteran Leonardo Bonucci auch auf Vereinsebene nochmal den größtmöglichen europäischen Titel gewinnen, bevor er seine Karriere beendet.

Wie wichtig er für die Nationalmannschaft ist, zeigte die Europameisterschaft. Wie wichtig er für Juve ist, zeigt diese Saison. In der Champions League hält Bonucci die Turiner Defensive zusammen, dort gab es noch keinen Gegentreffer. In der Liga dagegen überwanden die Gegner die Abwehr bereits 15-mal.

Ist in einigen Monaten der ganze Ärger vergessen?

Juventus Turins Dejan Kulusevski im Spiel gegen Zenit St. Petersburg

Zudem hat Juve im europäischen Wettbewerb anders als auf nationaler Ebene das Glück bislang auf seiner Seite. Gegen Chelsea gewannen die Italiener in bester Catenaccio-Manier mit extrem defensiver Spielweise und einem Geniestreich von Federico Chiesa. Und in St. Petersburg gab es in einem ausgeglichenen Spiel dank eines Last-Minute-Treffers von Dejan Kulusevski den Sieg.

" In ein paar Monaten werden wir wieder mit erhobenem Kopf dastehen, wenn wir endlich anfangen, auf eine bestimmte Art zu spielen. Dann werden wir in einer anderen Position sein ", sagte Allegri am Sonntag. Dafür braucht Juve sein Gesicht aus der Champions League.

Stand: 02.11.2021, 06:00