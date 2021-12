Folgende Mannschaften haben sich als Gruppenzweite für die Playoffs gegen einen Gruppendritten der Champions League qualifiziert:



Betis Sevilla

Glasgow Rangers



Folgende weitere Mannschaften werden sicher einen der ersten beiden Gruppenplätze belegen:



Eintracht Frankfurt

Olympiakos Piräus

Galatasaray istanbul

Lazio Rom



Folgende Mannschaften sind sicher Gruppendritte und spielen damit in Playoffs um einen Platz im Achtelfinale der Europa Conference League:



Celtic Glasgow

Fenerbahce Istanbul



So geht es weiter:



Die Playoffs werden am Montag (13.12.2021) in Nyon ausgelost. Den acht Gruppenzweiten aus der Europa League wird jeweils ein Gruppendritter aus der Champions League zugelost, die Glasgow Rangers könnten also etwa auf Borussia Dortmund treffen.

Der Europapokal 2021/22

Klubs aus demselben Verband können nicht aufeinandertreffen. Die Hinspiele werden am 17. Februar 2022 ausgetragen, die Rückspiele eine Woche später. Die Gruppenzweiten der Europa League haben im Rückspiel Heimrecht.

Europa Conference League :