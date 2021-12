Bevor Andrej Arschawin (ehemaliger Spieler unter anderem bei Arsenal London und Zenit St. Petersburg) die nächsten Paarungen enthüllte, begründete Giorgio Marchetti die Wiederholung mit einem " Software-Fehler ". Es wäre falsch angezeigt worden, welche Teams aus Topf 1 denen aus Topf 2 zugelost werden können.

So ergab der erste Anlauf in Nyon (Schweiz) die nicht zulässige Partie zwischen dem FC Villarreal und Manchester United, die jedoch bereits Gegner in der Gruppenphase waren. Das wurde zwar korrigiert und Manchester City wurde nachgezogen als Kontrahent der Spanier, doch Man United fehlte im Anschluss im Topf der möglichen Gegner für Atletico Madrid.

Die Bayern haben Grund zur Freude

Das Team von Diego Simeone sollte es dann mit dem FC Bayern München zu tun bekommen. Ein äußerst unangenehmes Los. Am Nachmittag gab es dann das komplette Gegenteil: das Wunschlos. Wie beispielsweise von Thomas Müller gewünscht, werden die Bayern nun im Achtelfinale auf den FC Salzburg treffen.

Das ist bei einer Entfernung von etwa 150 Kilometern nicht nur reisetechnisch ein angenehmeres Los, sondern auch sportlich die vermeintlich einfachere Aufgabe. " Das war keine alltägliche Auslosung - und wir schauen nun gespannt auf unsere Duelle mit RB Salzburg ", sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn.

Und weiter: " Salzburg hat in der Vorrunde gezeigt, was sie können und sich zu Recht erstmals für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Dort herrscht große Euphorie. Es ist eine junge, hochtalentierte Mannschaft. Natürlich sind wir in diesen beiden Begegnungen Favorit. "

Im Februar und März geht es in der Königsklasse weiter