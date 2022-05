3. Liga am Scheideweg: Liga der Hasadeure

In der 3. Liga steht die letzte Saison-Entscheidung an: Die Relegation zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden, mit dem Hinspiel an diesem Freitag (20.05.22), und dem Rückspiel am Dienstag, 24. Mai. Der FCK will nur eines: Raus aus der dritten Liga. Wo aus der zentralen Vermarktung des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB ) nur etwa eine Million Euro aus Medienerlösen an jeden Klub fließt, während die Summe in der 2. Bundesliga mehr als sieben Mal so hoch ist.

Dass allerdings mit Kaiserslautern ausgerechnet ein Verein um den Aufstieg spielt, der vor zwei Jahren angesichts eines Schuldenberges von 24 Millionen Euro Insolvenz anmelden musste – das befeuert die Diskussionen um die Strukturen in der dritten Liga einmal mehr. Die höchste Männerliga des DFB sei in der jetzigen Form nicht zukunftsfähig, sagt Gregor Reiter dem WDR -Hintergrundmagazin "Sport inside".

Der in der Fußballbranche bekannte Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter verweist darauf, dass ausgerechnet Aufstiegsanwärter Kaiserslautern von einer Corona-Ausnahmeregelung des DFB profitiert hatte, wonach der Abzug von neun Punkten ausgesetzt wurde. Das sehe mancher Konkurrent in der dritten Liga sehr kritisch, so Reiter: "Kaiserslautern war keine Corona-Insolvenz. Das Problem hat es vorher schon gegeben."

Zehn Insolvenzen in zehn Jahren

Reiter spricht von einer grundsätzlichen Überforderung des DFB angesichts von zehn Klub-Insolvenzen in den vergangenen zehn Jahren. "Da muss man sich schon die Frage stellen: Wie konnte das passieren? Wird das nicht überwacht? Gibt es kein Controlling beim DFB ? Warum greift man da nicht ein?" Zuletzt konnte Türkgücü München ab März nicht einmal mehr die Saison zu Ende spielen. Das liege, so Reiter, an strukturellen Fehlern, die der DFB seit Gründung der Spielklasse vor 14 Jahren nicht beseitigt habe. Reiter plädiert sogar für die Abschaffung der dritten Liga. "Die Aufteilung der 3. Liga in vier Regionen wäre der sinnvollere Weg, weil ich geringere Kosten habe und weil ich attraktivere Spieler habe. Jedes Wochenende ein neues Derby." So eine Liga sei auch besser zu vermarkten.