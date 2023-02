4:0-Auswärtssieg Spitzenreiter Darmstadt spielt Sandhausen eiskalt aus Stand: 03.02.2023 20:21 Uhr

Mit dem 4:0 (2:0) am Freitag (03.02.2023) untermauerte Darmstadt seine Tabellenführung in der 2. Bundesliga. Sandhausen bleibt dagegen in akuter Abstiegsgefahr. Mathias Honsak (6./25.), Oscar Vilhelmsson (55.) und Emir Karic (89.) erzielten die Tore.

Sandhausen mit Chancen, Darmstadt eiskalt

Der Tabellenführer war schnell auf Kurs: Mathias Honsak traf nach einer Ecke per Kopf (6.). Dann aber war Sandhausen dem Ausgleich nahe: Alexander Esswein verpasste kurze Zeit später knapp (8.), eine Flanke von Christian Kinsombi landete zudem auf der Latte (14.).

Doch Darmstadt erhöhte: Tietz hatte Honsak in Szene gesetzt, der den Ball links im Tor unterbrachte (25.). Sandhausen blieb zumindest dran: Zhirov verpasste aber den Anschluss (32.). "Honsak hat seine Schnelligkeit ausgenutzt, genau wie Vilhelmsson" , sagte Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht. "Die Jungs funktionieren in der Kabine und auf dem Trainingsplatz. Und sie belohnen sich."

Lilien machen den Sack zu

Nach der Pause machten die Lilien den Sack zu: Oscar Vilhelmsson tauchte frei vor dem Tor auf und vollendete zu 3:0 für die Gäste. Sandhausens Kapitän Erik Zenga sagte: "Fußball ist ein Ergebnissport. Und das Ergebnis hat eine klar Geschichte gesprochen. Die effizientere Mannschaft hat haushoch gewonnen."

Sandhausen steckte nicht auf, scheiterte aber auch daran, das Ehrentor zu erzielen. Bei der besten Gelegenheit scheiterte Raphael Framberger an Darmstadts Torwart Marcel Schuhen. Den Schlusspunkt zum 4:0 setzte Darmstadts Karic nach einem SVD-Konter (89.).

DFB-Pokal: Sandhausen gegen Freiburg, Darmstadt in Frankfurt

Im DFB-Pokal treffen beide Klubs nun im Achtelfinale auf Bundesligisten. Sandhausen empfängt am Dienstag (07.02.2023, 18 Uhr) den SC Freiburg. Darmstadt spielt im hessischen Derby ebenfalls am Dienstag bei Eintracht Frankfurt.

Für beide geht es in der 2. Bundesliga am Sonntag kommender Woche weiter (12.02.2023 um 13:30 Uhr). Der SV Sandhausen spielt dann bei Fortuna Düsseldorf, Darmstadt trifft auf Eintracht Braunschweig.