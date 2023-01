Spätes Siegtor in Karlsruhe Paderborn schlägt KSC in der Nachspielzeit Stand: 27.01.2023 20:29 Uhr

Der SC Paderborn hat durch einen späten Sieg beim Karlsruher SC einen Schritt nach vorne in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga gemacht.

Paderborn kam durch das 1:0 (0:0) am Freitag (27.01.2023) nah an die Aufstiegszone heran. Der KSC steht dagegen hat nur einen knappen Vorsprung auf den Relegationsplatz. Robert Leipertz erzielte das entscheidende Tor in der Nachspielzeit.

Paderborn beendete mit dem Sieg in Karlsruhe eine Serie von vier Niederlagen nacheinander. Bevor es in der Liga weitergeht, empfängt der SC Paderborn im Achtelfinale des DFB-Pokals den Bundesligisten VfB Stuttgart (Dienstag, 31.01.2023 um 18.00 Uhr).

Beide Teams verfehlen lange das Tor - bis Paderborns Leipertz trifft

Der KSC startete vor 17.151 Zuschauenden etwas besser in die Partie und hatte auch die erste größere Chance: Schleusner zielt in Bedrängis aber über das Tor (15. Minute). Paderborns Robert Leipertz scheiterte auf der anderen Seite mit einem Volleyschuss an KSC-Torwart Marius Gersbeck (23.), auch Sirlord Conteh kam nicht an Gersbeck vorbei (41.).

Auch in der zweiten Hälfte verfehlten beide Teams das Tor, der SCP hatte aber die besseren Chancen. Paderborns Conteh schoss rechts vor dem Tor über das Ziel (60.), Leipertz stocherte den Ball im Gewühl knapp am Tor vorbei (66.).

Seine dritte Großchance nutzte Leipertz in der Nachspielzeit: Nach einer Balleroberung im Mittelfeld spielte Sebastian Klaas seinen Mitspieler Leipertz frei, der aus zwölf Metern flach einschoss (90.+2).

Paderborn nun gegen Düsseldorf, KSC in Magdeburg

Am 19. Spieltag geht es für die Paderborner mit einem Heimspiel gegen Düsseldorf weiter (Freitag, 03.02.2023 um 18.30 Uhr). Karlsruhe muss zwei Tage später in Magdeburg bestehen (13.30 Uhr).