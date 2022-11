H96 eiskalt in Hälfte eins Abgezocktes Hannover schlägt Fortuna auch dank Zieler Stand: 08.11.2022 20:23 Uhr

In der 2. Fußball-Bundesliga hat Hannover 96 im Aufstiegsrennen Fortuna Düsseldorf geschlagen. Entscheidend an diesem Abend: die Chancenverwertung und ein glänzend aufgelegter Ron-Robert Zieler.

Denn am Dienstagabend (08.11.2022) arbeitete sich Fortuna Düsseldorf vor allem in der zweiten Halbzeit geradezu am deutschen Ex-Nationaltorwart Ron-Robert Zieler ab, fand aber kein Durchkommen. Hannover hingegen machte beim 2:0 (2:0)-Sieg aus weniger Möglichkeiten mehr: Havard Nielsen (34.) und Cedric Teuchert (43.) nutzten ihre Chancen eiskalt.

Durch den Erfolg rückt Hannover vor auf Platz vier und hat nun 27 Zähler auf dem Konto. Fortuna Düsseldorf fällt hinter H96 auf Rang sechs zurück (26 Punkte).

Engagierte Fortuna von Hannover-Einwurf kalt erwischt

Der Spielbeginn gestaltete sich eher ereignisarm. Dabei hatte die Fortuna durchaus etwas mehr vom Spiel, agierte vor allem in den Anfangsminuten druckvoller als die Hannoveraner Hausherren. Allzu kreativ wurde die Elf von Daniel Thioune aber nicht, bis Felix Klaus die ersten beiden guten Möglichkeiten der Partie vergab (21., 30.).

Auch die 96er agierten zunächst erstmal etwas ratlos in einem Spiel, dass sich irgendwo zwischen den beiden Abwehrreihen einzupendeln schien. Doch gleich die erste Hannoveraner Chance schockte Düsseldorf. Die Fortunen schliefen bei einem Einwurf von Jannik Dehm, der Nielsen am kurzen Pfosten fand. Der Ball schlug ein, Hannovers Christoph Klarer verstellte Torhüter Florian Kastenmeier dabei etwas unglücklich die Sicht.

Hannover 96 von Führung zunächst beschwingt

Und Hannover war nach dem Führungstor beschwingter unterwegs, hatte auf einmal Feldvorteile. Nielsen setzte einen weiteren Abschluss aus kurzer Distanz über den Querbalken (41.).

Kurz darauf machte es Teuchert besser und erhöhte noch vor dem Halbzeitpfiff nach einem Fehlpass von Klarer und blitzsauberen Konter auf 2:0. Fabian Kunze hatte Hendrik Weydandt sehenswert auf die Reise geschickt, Teuchert brauchte den Querpass nur noch einschieben. Und die Fortuna musste sich ärgern, nach einer ordentlichen ersten halben Stunde gegen gnadenlos effiziente 96er mit zwei Toren Rückstand in die Kabine zu gehen.

Fortuna startet Angriff um Angriff auf Zieler

Nach dem Wiederanpfiff und einigen ereignislosen Minuten reagierte F95-Coach Thioune, brachte für Rouwen Hennings und Dawid Kownacki in Emmanuel Iyoha und Kristoffer Peterson frische Angreifer (64.). Hannover hatte danach erhebliche Probleme, Düsseldorf drückte.

Denn Peterson und Iyoha machten ordentlich Dampf. Hannover 96 durfte sich letztendlich beim glänzend aufgelegten Torwart Ron-Robert Zieler bedanken, dass die drei Zähler nach Niedersachsen gingen.

Denn Zieler parierte mehrfach überragend, unter anderem eine Doppelchance von Peterson und Iyoha (68.). Gerade Iyoha blieb trotz seines positiven Effekts auf das Fortuna-Spiel an diesem Abend im Abschluss glücklos, scheiterte erst am Außenpfosten (70.) und dann erneut an Zieler (75.).

Hannover in Kiel, Düsseldorf gegen Kaiserslautern

Zum Auftakt des kommenden 17. Spieltags ist Hannover 96 unter Flutlicht bei Holstein Kiel gefordert (Freitag, 18.30 Uhr). Zur gleichen Zeit empfängt Düsseldorf die Aufsteiger des 1. FC Kaiserslautern.