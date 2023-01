Sieg gegen Rostock Heidenheim setzt seine Serie fort Stand: 28.01.2023 15:04 Uhr

Nach einem Sieg gegen Hansa Rostock bleibt der 1. FC Heidenheim mittendrin im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga.

Der 1. FC Heidenheim hat seine Erfolgsserie auch zum Neustart der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Die Baden-Württemberger gewannen das Heimspiel gegen Hansa Rostock mit 2:0 (0:0) und sind damit seit sechs Spielen in Folge ungeschlagen.

In diesen sechs Partie holte der FCH stattliche 16 Punkte, zuletzt gab es vier Dreier in Folge. Tim Kleindienst (80.) und Florian Pick (88.) erzielten die Treffer. Durch den Sieg schob sich der FCH am Hamburger SV vorbei auf Platz zwei. Der HSV kann allerdings im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig kontern.

Verhoek trifft nur die Latte

Lange Zeit neutralisierten sich beide Teams, Torchancen blieben Mangelware. Heidenheim wirkte zwar spielerisch ein wenig stärker, schlugen aus der optischen Überlegenheit zunächst aber kein Kapital. In den zweiten 45 Minuten waren die Norddeutschen zunächst zielstrebiger und offensiver. John Verhoek, früher selbst Angreifer in Heidenheim, traf per Kopf die Latte des FCH-Tores (58.).

Als es langsam aber sicher nach einem 0:0 aussah, schlugen die Heidenheimer zu und bestimmten die Schlusspahse. Die Rostocker blieben erstmals unter Trainer Patrick Glöckner, der im November vergangenen Jahres Jens Härtel abgelöst hat, ohne Punktgewinn.

Heidenheim in Braunschweig, Rostock gegen den HSV

Heidenheim ist am 19. Spieltag auswärts gegen Eintracht Braunschweig gefordert (Samstag, 04.02.2023 um 13.00 Uhr). Einen Tag später emfpängt Rostock den Hamburger SV (13.30 Uhr).