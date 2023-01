Pleite auch gegen Sandhausen Bielefeld taumelt weiter Richtung 3. Liga Stand: 29.01.2023 15:26 Uhr

Für den SV Sandhausen ist es ein ganz wichtiger Schritt aus dem Tabellenkeller der 2. Fußball-Bundesliga, für Bielefeld der nächste Tiefschlag - die Arminia taumelt nach einer bitteren 1:2 (1:2)-Heimniederlage am Sonntag (29.01.2023) Richtung Abstieg.

Punktegleich mit dem Ligaletzten 1. FC Magdeburg sieht es für die Westfalen sportlich weiterhin katastrophal aus. Dabei lag es gegen die Sandhäuser nicht mal unbedingt an der Einstellung - wohl aber an zu vielen Unachtsamkeiten in der Defensive und fehlender Durchschlagskraft vorne.

Kinsombi für Kinsombi

Bielefeld hatte eigentlich ganz ordentlich begonnen, doch Bastian Oczipka vergab in der 12. Minute die erste Top-Chance. Das rächte sich Sekunden später, als David Kinsombi den Ball nach einer Hereingabe von Raphael Framberger wunderbar mit der Hacke vor das Tor brachte, wo sein Bruder Christian Kinsombi den Abpraller von Torwart Martin Fraisl über die Linie drückte.

In der 33. Minute legte Sandhausen nach: Eine Flanke von Calhanoglu wehrte Fraisl sehr unglücklich ab, der mit gestrecktem Bein heranrauschende Alexander Esswein beförderte die Kugel über die Linie - ein umstrittenes Tor, das aber letztlich zu Recht zählte.

Hoffnung vor der Pause

Noch vor der Pause wurden dann auch die Bemühungen der Bielefelder mal belohnt. Robin Hack hatte sich auf dem rechten Flügel durchgesetzt, im Zentrum fand sich mit Andrés Andrade ein Abnehmer - Torwart Patrick Drewes reckte sich vergebens.

Im zweiten Durchgang versuchte die Arminia alles, um wenigstens noch einen Punkt mitzunehmen. Doch Sebastian Vasiliadis (51.) und Robin Hack (76.) vergaben gute Möglichkeiten, darüberhinaus fehlten immer wieder Qualität und Präzision im Abschluss und meist auch schon beim letzten Pass.

Sandhausen eröffnet gegen Darmstadt

Zu Beginn des 19. Spieltages empfängt der SV Sandhausen den SV Darmstadt 98 (Freitag, 03.02.2023 um 18.30 Uhr). Bielefeld muss einen Tag später die Reise nach Regensburg antreten (13.00 Uhr).