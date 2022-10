2. Bundesliga Heidenheim gegen Hannover zurück auf der Siegerstraße Stand: 09.10.2022 15:27 Uhr

Nach drei Remis in Folge hat der 1. FC Heidenheim wieder gewonnen. Durch den 2:1-Sieg über Hannover 96 schiebt sich die Mannschaft von Frank Schmidt wieder an die Aufstiegsränge ran.

Denis Thomalla (32.) und Tim Kleindienst (61.) sorgten für den verdienten Dreier und nun Platz vier in der Tabelle der 2. Fußball Bundesliga. Für Hannover 96 kam der Anschlusstreffer von Cedric Teuchert (92.) zu spät um die zweite Niederlage in Folge abzuwenden.

Heidenheims Pressing zahlt sich aus

Nach rund einer halben Stunde führte Heidenheims aggressives Pressing dann zum Erfolg: Zieler spielte den Ball von der Strafraumgrenze flach ins Zentrum auf Besuschkow, doch Heidenheims Thomalla kam dazwischen. Den hoppelnden Ball schoss er dann aus 25 Metern über den weit vor dem Tor stehenden Ron-Robert Zieler in die Maschen (32.).

Auch in der Folge kamen die 96er kaum ins letzte Drittel - das Pressing der Gastgeber machte den Norddeutschen zu schaffen. Und so kam der FCH auch noch zu weiteren Chancen und ging mit einer hochverdienten Führung in die Kabine.

Kleindienst mit der Vorentscheidung

Im zweiten Durchgang war das Spiel weniger einseitig - Hannover kam besser ins Spiel. Der zweite Treffer des Tages fiel deshalb ein wenig aus dem Nichts - allerdings unter freundlicher Mithilfe der 96-Defensive. Ein langer Ball landete beim völlig alleingelassenen Tim Kleindienst, der auf Zieler zulief und dem ehemaligen Nationaltorhüter keine Chance ließ (61.).

Hannover ließ sich davon allerdings nicht beirren und wurde mutiger und spielte nach vorne. Der Lohn dafür kam aber zu spät: Teuchert hatte schon nach dem Ende der regulären Spielzeit viel Platz auf dem linken Flügel und konnte in den Strafraum eindringen. Mit einem präzisen Schlenzer legte der den Ball zum 1:2 ins lange Eck (92.).

Heidenheim in Kiel, Hannover empfängt Bielefeld

Zum Abschluss des 12. Spieltages spielt der 1. FC Heidenheim auswärts in Kiel (Sonntag, 16.10.2022 um 13.30 Uhr). Bereits einen Tag früher ist Hannover 96 zu Hause im Abendspiel gegen Arminia Bielefeld gefordert (20.30 Uhr).