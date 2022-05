Mike Büskens: "Unfassbar, unfassbar!"

"Es war unser Traum. Du musst halt kämpfen für Träume, die kriegst Du nicht geschenkt. Riesen-Respekt vor dieser Truppe, was die Gas gegeben haben. Unfassbar, unfassbar" , sagte ein überglücklicher Schalke-Trainer Mike Büskens. Und Sportdirektor Rouven Schröder im T-Shirt mit der Aufschrift "Glück Auf Steiger" befand: "Es musste genau so kommen, wie es heute gekommen ist, für die Schalker Seele. Das ist ein Gefühl - unfassbar, was hier abgegangen ist auf dem Feld. Galaktisch, das ist einfach für uns so was Schönes. Das ist bewegend, denn wir haben so viel Arbeit reingesteckt."