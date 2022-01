Fußball-Bundesliga: Die Zuschauerfrage spaltet die Liga

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) stellte am Mittwoch (27.01.2022) jedoch klar, dass sich vor den nächsten Bund-Länder-Corona-Beratungen am 9. Februar nichts tun wird. "Es kann kein Signal zu großflächigen, pauschalen Lockerungen geben." Die NRW-Regelung mit bislang nur 750 erlaubten Fans betrifft allein in der Bundesliga sechs Klubs.

Oliver Kahn wünscht sich wichtige Signale

Besser haben es die drei bayrischen Bundesligisten FC Bayern, FC Augsburg und Greuther Fürth, denen die Zulassung von bis zu 10.000 Menschen (maximal 25 Prozent der Gesamtkapazität) erlaubt wurde. Ausgerechnet vom bayrischen Landesvater Markus Söder (CSU) gestattet, der noch im Dezember so flott wieder die Tribünen komplett für den Profisport gesperrt hatte. "Ich glaube, dass es schon wichtig ist, dieses Signal in dieser Zeit zu setzen" , sagte Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn. "Wir brauchen vernünftige Lösungen, nicht nur jetzt für den Fußball, im Grunde auch in allen Gesellschaftsbereichen. "

Auch die Landesregierung in Baden-Württemberg folgte mit einem Beschluss für bis zu 6000 Fans im Stadien mit 2G-plus-Regel. Wiederholt kritisierten Sportfunktionäre zuvor, dass sich die politischen Entscheidungen an vielen Stellen von der Faktenlage abgekoppelt hätte. Und dass es nicht um Logik, sondern um Symbolik geht. Doch zeigt das Fernsehbild ohnehin oft die Bereiche, in denen die Anhänger gar nicht mehr so sehr auf Abstand sitzen.

Oliver Glasner versteht die Gegensätze nicht

Beim Bundesligaspiel Eintracht Frankfurt gegen Arminia Bielefeld (0:2) versuchten am vergangenen Freitag (21.01.2022) die 1000 Fans auf den unteren Blöcken der Gegengerade zwischen den riesigen Bannern der Eintracht-Legenden Jürgen Grabowski und Karl-Heinz Körbel, ihre Mannschaft anzufeuern. Um ein bisschen Leben in die Bude zu bringen, reicht ihre Zahl nicht. Dann müssten es jene 15.000 sein, die neuerdings das Land Sachsen-Anhalt für den Drittligisten 1. FC Magdeburg erlaubt.

Eintracht-Trainer Oliver Glasner würde sich wie viele seiner Liga-Kollegen am liebsten eine 100-prozentige Auslastung wünschen. Den Österreicher stimmt es "traurig und enttäuscht" , dass er noch nicht ein einziges Spiel in einer ausverkauften Frankfurter Arena coachen durfte. Er habe sich die Premier League und gerade die Wild-Card-Games im Football angeschaut, sagte Glasner und sei irritiert gewesen: "93 000 Zuschauer in Dallas, wo das Stadion geschlossen ist, keine Masken. Da frage ich mich, warum es dort geht und hier nicht. "

Es geht auch ums Geld

Wie so oft geht es im Profifußball aber auch ums Geld. Gerade die zuschauerträchtigen Marken brauchen die Einnahmen durch die Ticketverkäufe, weil diese in den Budgets ab der Rückrunde eingespeist sind. So entgehen dem 1. FC Köln bei jedem Heimspiel ohne Zuschauer etwa 1,8 Millionen Euro. "Die Schäden sind gewaltig" , sagt FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle.

"Es sagt uns ja keiner, dass es ab Frühjahr mit vollen Stadien weitergeht." In Köln haben die Dauerkarteninhaber offenbar in den ersten 18 Monaten der Corona-Pandemie bereits auf 8,6 Millionen Euro Erstattung verzichtet. Insgesamt soll der coronabedingte Umsatzverlust bei fast 85 Millionen liegen.

Brandbrief der hessischen Vereine

Ähnliche Zahlen hat auch Eintracht Frankfurt bestätigt. Dort ist Axel Hellmann seit längerem ähnlich schlecht auf die Politik zu sprechen wie Wehrle. Der Vorstandssprecher hat gemeinsam mit Präsident Rüdiger Fritsch vom Zweitliga-Tabellenführer SV Darmstadt 98 und Geschäftsführer Björn Seipp vom Handball-Bundesligisten HSG Wetzlar einen Brandbrief an Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) geschrieben und eine Anpassung der Corona-Regeln gefordert hatte.

"Es kann nicht sein, dass für den professionellen Sport härtere Maßstäbe gelten als für andere gesellschaftlichen Bereiche. Wir fordern von Hessen ein Ausscheren aus dem bundeseinheitlichen Nichtstun." Konkret verlangen die Vereine, 25 Prozent der Kapazität nutzen zu können.

Widersprüche am 21. Spieltag

Bleibt es in den kommenden Tagen bei diesen Einschränkungen, wird am 21. Spieltag ab dem 4. Februar überdeutlich, worüber sich die Bundesliga-Bosse aufregen. Im riesigen Berliner Olympiastadion dürfen am Freitagabend 3000 Menschen beim Spiel gegen den VfL Bochum dabei sein, in Augsburg könnten am Sonntag schon mehr als doppelt so viele Fans die Partie gegen Union Berlin sehen.

Der FC Bayern dürfte für das Spitzenspiel gegen RB Leipzig 10.000 Tickets loswerden. Borussia Dortmund, das bislang übrigens mit 33.517 Besuchern im Schnitt die Zuschauertabelle anführt, hingegen würde das Verfolgerduell am Sonntagnachmittag gegen Bayer Leverkusen vor vergleichsweise lächerlichen 750 Fans bestreiten.

