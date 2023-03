DFL terminiert Spieltage 33. Spieltag - BVB kann Topspiel Bayern gegen Leipzig abwarten Stand: 22.03.2023 13:59 Uhr

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Spiele auf der Schlussgeraden der Spielzeiten in der ersten und zweiten Bundesliga terminiert und am Mittwoch (22.03.2023) bekannt gegeben.

Interessant ist dabei die Konstellation am 33. Erstliga-Spieltag. Bayern München trifft am Samstagabend, 20. Mai, um 18.30 Uhr auf RB Leipzig. Borussia Dortmund, aktuell Spitzenreiter und einen Punkt vor den Bayern, muss erst am Sonntag um 17.30 Uhr ran. Zumindest denkbar ist, dass der BVB den Titel ohne eigenes Zutun schon Vortag gewinnt.

Lange fanden in der Bundesliga alle Partien nicht nur des letzten, sondern auch des vorletzten Spieltags parallel samstags um 15.30 Uhr statt. Dies sollte mögliche Manipulationen ausschließen und Chancengleichheit wahren. In der vergangenen Saison hatte die DFL erstmals mit dieser Regel gebrochen und setzt auch in diesem Jahr wieder auf verschiedene Anstoßzeiten. Ähnlich wird es in England gehandhabt, die Ligen in Spanien und Italien verzichten sogar auch am letzten Spieltag auf Parallelität aller Spiele.

Bundesliga, 31. Spieltag:

Freitag, 5. Mai 2023:

1. FSV Mainz 05 - Schalke 04 (20.30)

Samstag, 6. Mai 2023:

SC Freiburg - RB Leipzig (15.30)

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt (15.30)

Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum (15.30)

FC Augsburg - Union Berlin (15.30)

Hertha BSC - VfB Stuttgart (15.30)

Werder Bremen - Bayern München (18.30)

Sonntag, 7. Mai 2023:

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln (15.30)

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg (17.30)

32. Spieltag

Freitag, 12. Mai 2023:

1. FC Köln - Hertha BSC (20.30)

Samstag, 13. Mai 2023:

Bayern München - Schalke 04 (15.30)

Union Berlin - SC Freiburg (15.30)

Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05 (15.30)

VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim (15.30)

VfL Bochum - FC Augsburg (15.30)

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach (18.30)

Sonntag, 14. Mai 2023:

VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen (15.30)

RB Leipzig - Werder Bremen (17.30)

33. Spieltag

Freitag, 19. Mai 2023:

SC Freiburg - VfL Wolfsburg (20.30)

Samstag, 20. Mai 2023:

TSG Hoffenheim - Union Berlin (15.30)

Hertha BSC - VfL Bochum (15.30)

Schalke 04 - Eintracht Frankfurt (15.30)

Werder Bremen - 1. FC Köln (15.30)

Bayern München - RB Leipzig (18.30)

Sonntag, 21. Mai 2023:

1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart (15.30)

FC Augsburg - Borussia Dortmund (17.30)

Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach (19.30)