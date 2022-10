Doppelpack von Silas Effektive Stuttgarter schlagen Bochum im Kellerduell Stand: 15.10.2022 18:00 Uhr

Erleichterung beim VfB Stuttgart: Der VfB hat am zehnten Bundesliga-Spieltag den ersten Saisonsieg gefeiert und den VfL Bochum im Kellerduell mit 4:1 (2:1) besiegt.

Die von Interimstrainer Michael Wimmer betreuten Stuttgarter haben damit sogar die Abstiegsränge verlassen und haben nun acht Punkte auf dem Konto. Beim VfL Bochum ist das kurze Zwischenhoch nach dem 3:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt aus der Vorwoche dagegen schon wieder beendet. Der VfL bleibt mit vier Punkten Tabellenletzter. Es war die zweite Niederlage im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Thomas Letsch.

Mann des Spiels war Stuttgarts Silas Katompa Mvumpa, der zwei Tore selbst erziele (3./Foulelfmeter, 64.) und den Treffer von Naouriou Ahmada (22.) vorbereitete. Den vierten Stuttgarter Treffer erzielte Wataru Endo. Für den VfL Bochum traf Simon Zoller in der 29. Minute zum zwischenzeitlichen 2:1.

Silas trifft früh vom Punkt

Der VfB begann furios und sich zeigte vom Anstoß weg engagiert und zielstrebig und wurde schon früh belohnt. In der dritten Minuten kam der schnelle Silas auf der rechten Seite an den Ball, ließ erst zwei Bochumer aussteigen und wurde dann von Danilo Soares im Strafraum zum Fall gebracht. Silas übernahm selbst Verantwortung und verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zur Stuttgarter Führung (4.).

Bochum war in der Folge zwar das aktivere Team und hatte mehr Ballbesitz, schaffte es aber nicht, sich Torchancen herauszuspielen. Stattdessen luden die Gäste die Stuttgarter zum Tore schießen ein. In der 22. Minute ging VfL-Torwart Manuel Riemann ohne Not in ein Kopfball-Duell außerhalb des Strafraums. Silas nutzte die kurzzeitige Verwirrung in der Bochumer Defensive und steckte den Ball durch zu Ahmada, der den Ball aus zwölf Metern ins lange Eck schoss. Riemann war zwar wieder im Tor, war gegen den platzierten Schuss jedoch machtlos.

Müller schießt Zoller an

Aber auch der VfB war defensiv nicht fehlerfrei und brachte so den VfL zurück ins Spiel. In der 29. Minute spielte Stöger den Ball scharf vor das Stuttgarter Tor. Torwart Florian Müller versuchte sich mit einer Fußabwehr, schoss aber stattdessen Zoller an. Von dessen Fuß prallte der Ball aus sechs Metern im leeren Tor.

Trotz des Rückschlags blieb Stuttgart das gefährlichere Team. Weil Sosa einen Freistoß in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aber knapp über das Tor schoss, blieb es beim 2:1-Halbzeitstand für die Hausherren.

Direkt mit Wiederanpfiff begannen die Bochumer mit der Arbeit am Ausgleich. In der 60. Minute wäre es fast soweit gewesen. Gerrit Holtmann nutzte ein Missverständnis zwischen Waldemar Anton und Torwart Müller und klaute sich im Strafraum den Ball. Müller war mit dem Fuß zur Stelle und verhinderte Schlimmeres.

Stuttgart gnadenlos effektiv

Der VfB kam in der zweiten Halbzeit zunächst kaum aus der eigenen Hälfte, zeigte sich in der 63. Minute aber gnadenlos effektiv. Der eingewechselte Chris Führich schickte Sosa in die Gasse, dessen Hereingabe vor den Füßen von Silas landete. Der hatte 14 Meter vor dem Tor viel Platz und traf trocken ins untere linke Eck.

Bochum gab sich jedoch noch nicht auf und spielte weiter nach vorne. Das Tor machte aber wieder der VfB. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld landete der Ball nach ein wenig Ping-Pong im Strafraum bei Endo, der wuchtig ins Tor traf (71.) – die Entscheidung. In der 87. Minute hätte Silas noch fast seinen dritten Treffer erzielt, traf aber nur die Latte.

Stuttgart in Dortmund, Bochum empfängt Union

Für beide Mannschaften geht es unter der Woche im DFB-Pokal weiter. Der VfL Bochum ist am Dienstag (18.10.2022, 18.45 Uhr) beim Drittligisten SV Elversberg zu Gast. Der VfB Stuttgart empfängt einen Tag später (19.10.2022, 20.45 Uhr) Zweitligist Arminia Bielefeld. Am Bundeslliga-11. Spieltag muss der VfB Stuttgart in Dortmund bestehen (Samstag, 22.10.2022 um 15.30 Uhr). Einen Tag später kämpft der VfL Bochum zu Hause gegen Union Berlin um wichtige Punkte im Abstiegskampf (15.30 Uhr).