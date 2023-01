Brasilien Angriff auf die Demokratie - in gelben Trikots Stand: 09.01.2023 11:18 Uhr

Anhängerinnen und Anhänger von Brasiliens rechtsextremem Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro haben die demokratischen Institutionen des Landes angegriffen. Viele trugen dabei das gelbe Trikot der Fußball-Nationalmannschaft.

In der Hauptstadt Brasilia drangen Tausende Menschen in Gebäude des Regierungsviertels der Hauptstadt Brasilia ein. Sie stürmten das Kongressgebäude, das Oberste Gericht und den Präsidentenpalast. Die Menschen schlugen Scheiben ein und stiegen im Plenarsaal auf Tische und Stühle. Erst nach Stunden brachten Sicherheitskräfte die Regierungsgebäude unter Kontrolle.

Allgegenwärtig war auf den Bildern vor allem eines: das Trikot der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft, das zu einem Symbol für die rechten Kräfte des Landes geworden ist.

Gelbes Trikot war ein Symbol der Einigkeit - nun ist es eins der Spaltung

Das gelbe Trikot wurde nach der Heim-WM 1950 eingeführt. Bis dahin trug Brasilien weiße Trikots, nach dem verlorenen entscheidenden Spiel gegen Uruguay sollte die Kombination aus gelben Trikots mit grünem Kragen, blauen Hosen und weißen Stutzen alle Farben der Flagge und auch die Menschen des multiethnischen und multireligiösen Landes vereinen. Genannt wurde es "A amarelinha" - das kleine Gelbe. Es stand für einige der besten Spieler und Teams, die je bei Weltmeisterschaften gespielt haben.

Doch das Trikot wurde mit Bolsonaros Machtübernahme immer mehr zu einem Symbol seiner Politik. Bei den Protesten gegen die damalige linksgerichtete Präsidentin Dilma Rousseff trugen viele das Trikot. Das Trikot, das die Menschen einst gemeinsam im armen Norden wie im reichen Süden trugen, ist zu einem Symbol der Spaltung der brasilianischen Gesellschaft geworden.

Zahlreiche Menschen stürmten in gelben Trikots Regierungsgebäude.

Bolsonaro nutzt den Fußball und hat viele der Stars auf seiner Seite

Gegner der Politik Bolsonaros tragen nun aus Protest oft das blaue Auswärtstrikot der Mannschaft, um nicht in Verbindung mit dem Rechtsextremisten zu stehen. Dass das Fußballtrikot ein solch politisches Symbol wurde, liegt auch daran, dass Bolsonaro den Fußball oft für seine Zustimmung nutzte. Immer wieder unterstützten höchst prominente Persönlichkeiten der beliebtesten Sportart Bolsonaro öffentlich. Neymar, Ronaldinho oder Rivaldo sind nur drei Beispiele von vielen.

Neymar sagte, dass er Bolsonaros "Werte teile" . Bolsonaro äußerte sich immer wieder frauenfeindlich, homophob. Er wertete ethnische Minderheiten ab und verherrlichte die brasilianische Militärdiktatur zwischen 1964 und 1985. Neymar sprach vor der WM in Katar davon, dass "alle glücklich wären" , wenn Bolsonaro wiedergewählt und Brasilien Weltmeister werden würde - beides trat nicht ein.

Festnahmen nach den Ausschreitungen in Brasiliens Hauptstadt

Anhängerinnen und Anhänger Bolsnaros erkennen Wahlergebnis nicht an

Doch während am Ausscheiden im WM-Viertelfinale nicht gerüttelt wird, erkennen viele von Bolsonaros Anhängerinnen und Anhängern das knappe Wahlergebnis nicht an. Seit Bolsonaro als Amtsinhaber gegen den linken Kandidaten Lula da Silva die Präsidentschaftswahl verlor, gab es immer wieder Proteste, die nun in einem gewalttätigen Angriff auf die Demokratie gipfelten - in gelben Trikots.

Vor der WM hatte der neu gewählte Präsident Lula noch alle Menschen aufgerufen, bei der WM das gelbe Trikot zu tragen. Er sagte: "Schämt euch nicht, es zu tragen."