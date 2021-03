Beverly Ranger lebt seit vielen Jahren in den USA , arbeitet an einer High School in Charlotte. Sie habe mal in den Staaten Urlaub gemacht, und es habe ihr da sehr gut gefallen, da sei sie geblieben. "Wir sind immer noch nicht da, wo wir sein sollten. Wir sind weit davon entfernt, dass es gut ist. Aber es geht voran" , sagt sie über den Kampf gegen Rassimus.

"Wenn Covid vorbei ist" , wolle sie mal nach Deutschland kommen, zu einigen Mitspielerinnen ihrer ehemaligen Klubs in Bonn, dem SV Bubach Calmesweiler, der SSG Bergisch Gladbach, dem TuS Niederkirchen und den Offenbacher Kickers habe sie noch Kontakt.

"Ich bin sehr stoz darauf, was ich erreicht habe, dass ich dem Frauenfußball in Deutschland auf die Beine geholfen habe" , sagt Beverly Ranger. An ihrer Schule in Charlotte, North Carolina, wisse niemand, dass sie mal Fußball gespielt und für ein außergewöhnliches Tor im Fernsehen eine Medaille bekommen habe. Sie schaue selbst auch nur sehr wenig Fußball. Sie möge Tennis - "und LeBron" .

LeBron James ist Basketballer, ein Superstar. Er setzt sich immer wieder für den Kampf gegen Rassismus ein. Zlatan Ibrahimovic, ein Superstar unter den Fußballern, hat ihm kürzlich geraten, sich aus der Politik herauszuhalten. Dabei kommt es auch im Sport immer wieder zu rassistischen Vorfällen. "Das ist sehr traurig" , sagt Ranger, "aber es passiert nicht nur im Fußball. Es passiert jeden Tag. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns."

Stand: 02.03.2021, 07:00