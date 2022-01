Union Saint-Gilloise - das belgische Fußball-Wunder ist nah

Stürmer Deniz Undav

Jetzt führt Undav die Torschützenliste der belgischen Liga mit 18 Toren an und träumt vom großen Coup . "Als in Meppen mein Vertrag auslief, gab es Interesse aus der ersten und zweiten Liga in Deutschland, aber keiner wurde konkret" , sagte er in einem Interview mit "Sport1". Royale Union hätte sich dagegen intensiv um ihn bemüht.

Jetzt Topspiele gegen Brügge und Anderlecht

Wo soll der Weg von Deniz Undav und seinem Team hinführen? "Alle dachten doch vor der Saison 'Die werden eh viele Spiele verlieren', aber wir haben an uns geglaubt und gezeigt, wie stark wir sind" , so der Stürmer. Jetzt ginge es noch darum, "das Märchen zu Ende zu schreiben" .

Die nächsten Kapitel stehen am Donnerstag (26.1.2022) und Sonntag an. Dann geht es in die Topspiele gegen Brügge und den Ortsrivalen RSC Anderlecht. Sollte Royale Union auch da bestehen, darf man sich langsam mit dem Happy End dieses ungewöhnlichen Fußball-Märchens beschäftigen.

Stand: 25.01.2022, 12:40