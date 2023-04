Spitzenspiel in der Premier League Manchester City demütigt Arsenal Stand: 26.04.2023 22:59 Uhr

Manchester City hat dem FC Arsenal im Spitzenspiel der Premier League klar die Grenzen aufgezeigt und Kurs auf den erneuten Meistertitel aufgenommen.

Manchester City kam am Mittwochabend (26.04.2023) im Spitzenspiel gegen den Tabellenführer FC Arsenal zu einem eindrucksvollen 3:1-Erfolg. Kevin De Bruyne (7., 54. Minute) und John Stones (45.+1) erzielten die Treffer für den Meister aus Manchester, Rob Holding konnte für Arsenal verkürzen (81.), Erling Haaland besorgte den Endstand (90.+5).

Durch den Sieg hat City mit 73 Punkten den Rückstand auf die "Gunners" (75) auf zwei Punkte verkürzt, allerdings hat der Meister aus Manchester zwei Spiele weniger absolviert. Das Team von Pep Guardiola hat damit die Titelverteidigung in der Premier League in eigener Hand - und weiter die Chance auf drei Titel. Der FC Arsenal, seit dem 3. Spieltag an der Tabellenspitze, schwächelt in der entscheidenden Phase der Saison weiter und ist seit vier Spielen sieglos.

Überragender De Bruyne: "Es kommen noch sieben Spiele"

" Wir haben als Mannschaft gut verteidigt und ein gutes Spiel gemacht. Besonders die erste Halbzeit war sehr gut" , sagte der überragende Doppel-Torschütze De Bruyne am Sky-Mikrofon, von einer vorzeitigen Titelentscheidung wollte er jedoch noch nichts wissen: " Es kommen noch sieben Spiele und auch noch die Matches in der Champions League gegen Real Madrid ."

Guardiola hatte sein Team im Vergleich zum Pokalsieg gegen Zweitligist Sheffield erwartungsgemäß kräftig umgebaut. De Bruyne, Rodri, John Stones, Ruben Dias und auch Keeper Ederson kehrten in die Startelf zurück. Arsenal konnte wieder auf Granit Xhaka setzen, der beim 3:3 gegen Southampton noch erkrankt fehlte. In der zuletzt anfälligen Defensive beließ es Coach Mikel Arteta bei der Viererkette. Im Abwehrzentrum fehlte weiterhin William Saliba.

Arsenal von Beginn an unter Druck

Arsenals Defensive stand von Beginn an unter Druck, nach noch nicht einmal drei Minuten gab es den ersten Aufreger: De Bruyne kam im Strafraum im Duell mit Thomas Partey zu Fall, aber Schiedsrichter Michael Oliver ließ zurecht weiterspielen. Beim nächsten Tempo-Angriff schlug City dann aber zu: Arsenals Deckungsverbund war weit aufgerückt, Erling Haaland machte einen langen Ball im Mittelfeld fest und bediente den mitgelaufenen De Bruyne perfekt. Der belgische Spielmacher nahm Fahrt auf - und überwand Aaron Ramsdale im Kasten mit einem platzierten Schuss aus gut 20 Metern ins kurze Eck.

Haaland und De Bruyne nicht aufzuhalten

Arsenals Taktik, hoch zu pressen, griff auch in der Folge nicht: City blieb ballsicher, druckvoll und fand durch schnelles Umschalten immer wieder einen Weg in Richtung gegnerischen Strafraum. Angeführt vom unwiderstehlichen Offensiv-Duo De Bruyne und Haaland: Nach 25 Minuten hatte De Bruyne das 2:0 auf dem Fuß, doch Arsenals Ben White blockte den Schuss mit einem starken Tackling ab. Keine 120 Sekunden später war Haaland erneut nicht zu halten und hatte die erste eigene Großchance, Ramsdale vereitelte den Schuss des Norwegers mit einer Glanztat.

Arsenal überfordert und ohne Zutrauen

Arsenal wirkte überfordert – und blieb bei den eigenen Vorstößen ohne Zutrauen: Erst nach 35 Minuten gab es den ersten ernsthaften Abschluss, Parteys Schuss von der Strafraumgrenze verfehlte aber den Kasten. Arsenals Taktgeber Martin Odegaard blieb unsichtbar, und die Defensive der Gunners ließ sich weiter fast im Minutentakt überrumpeln: Haaland vergab zwei weitere Riesen-Chancen, einmal nach starker Vorarbeit von Ilkay Gündogan.

Es dauerte bis in die Nachspielzeit der ersten Halbzeit, ehe die City-Fans doch ein zweites Mal jubeln konnten - allerdings erst mit Verzögerung. De Bruynes perfekt an den Fünfmeterraum gezirkelten Freistoß köpfte John Stones ins lange Eck – der Linienrichter erkannte zunächst auf Abseits, nach Überprüfung durch den Videoassistenten (VAR) wurde der Treffer aber gegeben.

Nur Gelb für Ruben Dias nach Tätlichkeit - City im Glück

Im Anschluss entschied der Video-Assistent erneut zugunsten des Meisters, Ruben Dias trat am Boden liegend gegen Ben White nach und traf Arsenals Verteidiger in der Kniekehle. Schiedsrichter Oliver ließ die Szene überprüfen, und zückte dann unverständlicherweise nur Gelb.

Arsenal schien schon zur Pause der Zahn gezogen zu sein - Xhaka gab mit einem Schuss kurz nach dem Seitenwechsel ein Statement ab, Ederson im City-Kasten parierte aber ohne Probleme. Die Hoffnung der "Gunners", doch noch einen Weg zurück ins Spiel zu finden, zerstörten aber schon kurz darauf erneut Haaland und De Bruyne in einer Koproduktion: Der Norweger pflügte durch Arsenals Deckung, legte quer auf De Bruyne, der zum 3:0 einschob - spätestens da war die Demütigung für die "Gunners" perfekt.

Haaland auf Rekordjagd - Saisontreffer Nummer 33

Im Anschluss schaltete City in den Verwaltungsmodus, Holdings Anschlusstreffer mit einem Schuss von der Strafraumgrenze kam zu spät. In der Nachspielzeit schlug Haaland, der zuvor eine unfassbare Zahl an Chancen vergeben hatte, doch noch zu - sein 33. Treffer in der Liga. Ihm fehlt noch ein Treffer, um die Rekordmarken von Alan Shearer und Andy Cole, die jeweils auf 34 Treffer in einer Saison kamen, einzustellen.