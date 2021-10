Gerade etwas mehr als ein halbes Jahr ist es her, dass eine hilf- und ideenlose deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit hängenden Köpfen vom Rasen der Duisburger Arena schlich. 1:2 gegen Nordmazedonien in der WM-Qualifikation. Ein Rückschlag, eine Demütigung. Der 31. März 2021 schrieb eins der eher quälenden Kapitel, die zwischen der Ankündigung des Rücktritts von Bundestrainer Joachim Löw und dessen Vollzug mit dem 0:2 im EM-Achtelfinale gegen England lagen.

Beim Wiedersehen mit Nordmazedonien am Montag (11.10.2021, ab 20.30 Uhr im Sportschau-Livecenter) in Skopje ist der Bundestrainer ein anderer und vor allem die Stimmung eine ganz andere. Beim 2:1-Sieg gegen Rumänien hat die DFB-Elf gezeigt, dass man gegen einen zähen Gegner auch anders auftreten kann: willensstark, unermüdlich, energiegeladen. "Das war enorme Mentalität, was die Mannschaft da auf den Platz gebracht hat. Man hat gespürt, dass sie das Spiel einfach umbiegen will", lobte Flick kurz vor dem Abflug der Mannschaft aus Hamburg.