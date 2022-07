Beste Spielerin und Torschützin Englands Stürmerin Beth Mead räumt bei EM doppelt ab Stand: 31.07.2022 21:36 Uhr

Torschützenkönigin und beste Spielerin der EM: Mit sechs Treffern und fünf Vorlagen war Englands Angreiferin Beth Mead die überragende Akteurin des Turniers in ihrem Heimatland. Die 20 Jahre alte Lena Oberdorf aus dem deutschen Team wurde zur besten jungen Spielerin der EM gekürt.

Als kurz vor dem Anpfiff des EM-Endspiels zwischen England und Deutschland am Sonntag (31.07.2022) bekannt wurde, dass Alexandra Popp wegen muskulären Problemen nicht mitspielen kann, war klar: Auch wenn Mead im Finale ohne weiteren Treffer oder eine weitere Vorlage bleibt, ist sie höchstwahrscheinlich die Torschützenkönigin des Turniers. Und so kam es dann auch.

Wie die deutsche Stürmerin hatte die 27-jährige Engländerin bis zum Endspiel sechs Tore erzielt. Den Ausschlag, dass sie den Titel der "Torschützenkönigin der EM" bekam, gaben ihre Vorlagen: Für fünf weitere Tore der "Lionesses" lieferte Mead den Assist. Ihre starken Offensivleistungen während des gesamten Turniers brachten der Angreiferin schließlich auch die UEFA-Auszeichnung "Spielerin der EM" ein.

Mead und Popp machen es wie Grings 2009

Neben Mead und Popp, die in England in fünf Spielen in Folge getroffen hatte, hatte zuvor nur DFB-Stürmerin Inka Grings bei der EM 2009 sechs Tore in einem Turnier erzielt. Die Liste der besten EM-Torschützinnen überhaupt führen Grings und Birgit Prinz mit jeweils zehn Treffern an. Grings erreichte diese Marke bei nur zwei EM-Endrunden, Prinz brauchte dafür fünf Turniere.

Oberdorf beste junge Spielerin der EM in England

Für Mittelfeld-Abräumerin Oberdorf war die UEFA-Auszeichnung zur besten jungen Spielerin der EM nach dem verlorenen Finale gegen England (1:2 n.V.) wohl nur ein schwacher Trost. Dennoch: Die Turnierverantwortlichen honorierten die starken Leistungen der 20-Jährigen im Mittelfeldzentrum über den gesamten EM-Zeitraum.