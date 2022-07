Nach Corona-Infektion Zwangspause beendet - Schüller wieder negativ Stand: 18.07.2022 15:18 Uhr

Das deutsche Team kann wohl bald wieder auf seine Torjägerin Lea Schüller zurückgreifen. Nach einer Woche darf die Bayern-Stürmerin raus aus der Corona-Isolation. Ob sie eine Option für das Viertelfinale gegen Österreich sein kann, ist noch unklar.

Für die Startelf kommt die 24-Jährige nach der Zwangspause sicherlich nicht in Frage, aber ein Joker-Einsatz in dem mit Spannung erwarteten Nachbarschaftsduell am Donnerstag (21.07.2022 / 21 Uhr MESZ / live im Ersten und bei sportschau.de) ist möglicherweise drin.

Schüller wird kardiologisch untersucht

"Ich habe heute Morgen ein ganz glückliches Gesicht gesehen: Lea ist mir entgegengekommen, sie ist Gott sei Dank endlich negativ", sagte Joti Chatzialexiou, Leiter Nationalmannschaften beim Deutschen Fußball-Bund (DFB), bei einer Pressekonferenz am Montag (18.07.2022). Als nächstes stünden kardiologische Untersuchungen an. Wann Schüller wieder ins Training einsteigt und wie hoch ihre Einsatzchancen gegen Österreich sind, da wollte sich Chatzialexiou nicht festlegen. "Wir werden die Lea dann dazu nehmen, wenn sie wirklich fit ist", sagte der 46-Jährige.

Popp sprang für Schüller in die Bresche

Schüller hatte beim 4:0-Auftaktsieg gegen Dänemark am 8. Juli ein Tor erzielt - ihr 26. im 40. Länderspiel. Drei Tage später hatte der DFB ihre Coronavirus-Infektion öffentlich gemacht. Im Teamquartier in Brentford wurde sie danach isoliert. Nach Vorgaben des UEFA-Protokolls kann Schüller wieder auflaufen, wenn sie nach fünf Tagen einen negativen Test vorweist und ohne Symptome ist.

Schüller galt zum EM-Start im Sturmzentrum als gesetzt. Inzwischen hat Kapitänin Alexandra Popp die Position für sich erobert.