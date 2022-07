Großes Interesse am EM-Finale Public Viewing - das neue echte Interesse Stand: 30.07.2022 12:39 Uhr

Jahrelang wurde die Frauen-Nationalmannschaft mehr oder weniger belächelt. Die EM in England hat das verändert. Zum Finale wird's in Deutschland viel Public Viewing geben. Aus echtem Interesse am Sport.

Am Mittwoch haben mehr als zwölf Millionen Menschen den Final-Einzug der DFB-Frauen bei der Fußball-Europameisterschaft gegen Frankreich live im Fernsehen miterlebt - ein Rekord für ein EM-Spiel der Frauen. Das Finale in Wembley dürfte eine noch höhere Einschaltquote bringen - da muss man kein Prophet sein.

Gastronomie hat schnell reagiert

Es ist eine neue Begeisterung um das Team von Martina Voss-Tecklenburg ausgebrochen. Auch hierzulande. Ganz gut lässt sich das auch an der Reaktion der Gastronomie erkennen. Die hat in den letzten Tagen das neue Interesse registriert und ganz schnell reagiert: Am Sonntag wird's in ganz Deutschland zahlreiche Public Viewings geben. Was vor dem Turnier quasi noch undenkbar erschien.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ("FAZ") erinnert in ihrer Samstagsausgabe nicht zu Unrecht an die Worte des Journalisten Henryk M. Broder, der vor vier Jahren schrieb, weiblicher Fußball gehöre als Sport in dieselbe Kategorie wie Sackhüpfen oder Pfannkuchenwerfen. "Glaubt irgendjemand wirklich", so Broder, "Männer würden sich Frauenfußball anschauen, um sportliche Leistungen zu sehen? Sie wollen sehen, was Frauen nicht können.

Klopp "Bin absoluter Fan geworden"

Das war damals schon Quatsch und erscheint heute geradezu als idiotisch. Nicht nur Jürgen Klopp ("Ich bin absoluter Fan geworden") hat die neue Qualität entdeckt. Athletisch, taktisch und spielerisch haben die Frauen einen mächtigen Sprung getan. Hoch trainierte Teams liefern sich sehenswerte Duelle auf enorm hohem Niveau.

Es macht Spaß, zuzuschauen. Und das werden viele Fans am Sonntag ab 18 Uhr nicht nur in den heimischen vier Wänden tun, sondern auch beim Public Viewing. Eine kleine (nicht vollstänige) Übersicht über PV-Möglichkeiten in großen deutschen Städten:

Public Viewings in Deutschland - ein Überblick

Berlin

"Durch den Einzug ins Finale ist eine gewisse Euphorie entstanden. Ich bin überzeugt, dass das eine Umsatzsteigerung bringt", sagt der Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes Berlin (Dehoga), Thomas Lengfelder. "Wir sind komplett ausgebucht", hieß es etwa vom Biergarten "BRLO" im Park am Gleisdreieck, wo das Finale gezeigt wird.

Das Lokal hatte alle Spiele des Turniers auf großer Leinwand übertragen. Auch die "Ständige Vertretung" am Schiffbauer Damm in Berlin-Mitte wird nach Angaben ihre Betreiber wieder gut besucht sein. Dort waren bislang alle Spiele der deutschen Frauen zu sehen, was beim Publikum zunehmend gut ankam, wie Jörn Peter Brinkmann berichtete. "Viele kämpfen mit Vorurteilen - aber das verliert sich langsam."

Hamburg

Wer das Spiel nicht allein auf der Couch gucken will, kann in vielen Hamburger Kneipen und Pubs mit anderen Fans mitfiebern.

Zum Beispiel hier:

Bezirk Mitte



Fleetenkieker Irish Pub - Börsenbrücke 10

Paddy’s Irish Bar - Schauenburgerstraße 40

Bezirk Eimsbüttel



Old MacDonald – American Diner Sportsbar - Stellinger Weg 33

Maybach - Heußweg 66

Winterhude



Santa Fe-Restaurant - Geibelstraße 12

Schanze



Taverna Olympisches Feuer - Schulterblatt 36

Othmarschen



Lütt Döns-Bar - Reventlowstraße 64a

Altona



Zum Schellfischposten - Carsten-Rehder-Straße 62

Conny’s Bierkiste - Holstenstraße 191

Frankfurt

Bevor das deutsche Team am Montag auf dem Römer gefeiert wird, können die Frankfurter das Finale gemeinsam im Stadion verfolgen. Bei freiem Eintritt werden mindestens 5.000 Fans erwartet, die das Spiel auf einer 100 Quadratmeter großen LED-Leinwand und auf dem Stadionwürfel unterm Dach verfolgen können.

München

In München gibt es für das Finale am Sonntag gegen England (noch) nur relativ wenige Orte zum Public Viewing. Die bekannte Fußballkneipe Stadion an der Schleißheimer Straße bildet dabei eine Ausnahme. Dort können Fans das Finale gemeinsam schauen. Auch im Kulturzentrum Backstage kann man das Spiel sowohl draußen als auch drinnen erleben.

Köln



Biergarten am Aachener Weiher

Herbrands in Ehrenfeld

Gottes Grüne Wiese

Joe Champs auf den Ringen

Piranha-Bar

Gaffel am Dom

Düsseldorf

"Kasematten": Es braucht nur etwas Abendsonne und an den Kasematten wird das Fußballfieber ausbrechen. Sieben Bildschirme hat das Team um Patrick Ogiermann in den Wirtschaften unten an der Rheinuferpromenade aufgestellt. „Wir sind top aufgestellt und geben Vollgas, um unsere Fußballfrauen zu unterstützen“, sagt der Gastgeber.

"Retematäng Bar": Auch einige Wirte an der Ratinger Straße in der Altstadt bereiten sich auf einen spannenden Fußballabend vor. Die Retemetäng Bar zum Beispiel: "EM-Finale der Mädels, kommt zum Gucken, Leute!" heißt es am Sonntag.

Weitere Hotspots in NRW:



Gütersloh im Weberei-Biergarten

Herford im Park am Wilhelmsplatz

Dinslaken in der Kathrin-Türks-Halle

Dortmund im Fußballmuseum ("nur" 70 Plätze)

Münster im Ahlener Cinema-Kino